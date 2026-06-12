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NOVI VLOG IZ TORONTA

Video / Sve je spremno za meč s Kanadom: Ovako je bilo u Torontu dan prije utakmice

Sve najzanimljivije detalje iz Toronta, izjave reprezentativaca kao i atmosferu uoči velikog susreta pogledajte u novom vlogu

Vlog dan uoči susreta protiv Kanade. FOTO: Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

prije 37 minuta

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak je odradila posljednji trening uoči premijernog nastupa na 23. Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su na Sentenijal Parku u Torontu, gdje su priveli kraju pripreme za večerašnji duel protiv Kanade, jednog od domaćina Mundijala.

Reporter „Avaza“ nalazi se u Torontu i donosi najzanimljivije detalje sa posljednjeg treninga Zmajeva u novom vlogu na kanalu Avaz TV.

Dan uoči utakmice pred predstavnike medija stali su reprezentativci Benjamin Tahirović, Ermedin Demirović i Amar Memić, koji su govorili o očekivanjima pred historijski nastup Bosne i Hercegovine na najvećoj fudbalskoj smotri.

Nakon treninga održana je i zvanična konferencija za medije na kojoj je selektor Sergej Barbarez iznio posljednje informacije pred okršaj s Kanađanima i najavio ono što navijači mogu očekivati od Zmajeva na otvaranju prvenstva.

Sve najzanimljivije detalje iz Toronta, izjave reprezentativaca, kao i atmosferu uoči velikog susreta pogledajte u novom vlogu Avaz TV-a.

# TORONTO
# VLOG
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