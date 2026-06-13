Novinarka “Dnevnog avaza” u Pamukkaleu, bijelom čudu Anadolije

Turska je zemlja čiji gradovi izgledaju kao stranice velike historijske knjige. Od užurbanih ulica Istanbula i mističnih pejzaža Kapadokije, preko mediteranskog šarma Antalije do drevnih antičkih lokaliteta rasutih širom Anadolije, Turska putniku ne nudi samo destinacije nego iskustva za cijeli život. Svaki njen grad ima svoj ritam, mirise, boje i priče koje su stoljećima oblikovale civilizacije, religije i kulture. Upravo među tim bezbrojnim licima Turske nalazi se i Pamukkale, mjesto gdje je priroda stvorila jedno od najljepših čuda svijeta, a historija iza sebe ostavila tragove drevnog Hierapolisa i mističnog Apolonovog hrama. Smješten među brežuljcima i dolinama pokrajine Denizli, ovaj prirodni fenomen s bijelim sedrenim terasama ispunjenim toplom mineralnom vodom, koji stoljećima privlači putnike, ljekare, careve i znatiželjnike iz cijelog svijeta, ugostio je i novinarku „Dnevnog avaza“. „Pamučni dvorac“ Pamukkale znači „Pamučni dvorac“, a kada se prvi put ugleda to nestvarno bijelo prostranstvo, jasno je zašto su mu Turci dali upravo to ime. Izdaleka izgleda kao da se niz planinu slijevaju zaleđeni vodopadi ili kao da je neko preko brda prosuo “more pamuka”. Ali ono što izgleda nježno i mekano zapravo je kamen, odnosno sedra nastala taloženjem kalcij-karbonata iz termalnih izvora čija temperatura dostiže od 35 do gotovo 100 Celzijusovih stepeni. Hodanje bosim stopalima po toplim bijelim terasama Pamukkalea, koji je hiljadama godina privlačio ljude željne ozdravljenja, gotovo je ritualno iskustvo svakog posjetioca. Voda klizi preko kamena, stvarajući male bazene tirkizne boje, dok sunce u njima pravi odsjaje koji podsjećaju na ogledala. Stari Rimljani su vjerovali da ove vode liječe bolesti kože, kostiju i umora, a mnogi i danas dolaze upravo zbog njihovog terapeutskog djelovanja. Na terasama se mogu čuti različiti jezici svijeta. Ljudi sjede na toplom kamenu, fotografiraju odraze u vodi, šetaju lagano kroz plitke bazene, zadivljeni prekrasnim pejzažem od kojeg zastaje dah. Pamukkale posebno očarava predvečer. Dok tokom dana bijele terase bliješte pod Suncem, tokom zalaska se pretvaraju u platno ružičastih, zlatnih i narandžastih tonova. Voda tada poprima boju neba, a cijeli pejzaž izgleda fascinantno.

Novinarka „Dnevnog avaza“ u Pamukkaleu . Avaz

Drevni Hierapolis Kada se iz toplih bazena krene prema vrhu platoa, otvara se sasvim drugačiji svijet. Iznad bijelih terasa Pamukkalea uzdiže se drevni Hierapolis, antički grad koji je stoljećima bio jedno od najvažnijih lječilišta Male Azije. Monumentalne ruševine Hierapolisa djeluju impozantno, čuvajući priče starih vremena. Grad su u 2. stoljeću prije nove ere osnovali pergamski kraljevi, a kasnije su ga Rimljani pretvorili u raskošan centar kulture i medicine. Osim po svojim termalnim izvorima i hramovima, Hierapolis je bio poznat i po ogromnoj nekropoli, gradu mrtvih. Duž drevnih puteva i danas stoje stotine kamenih sarkofaga i grobnica. Mnogi su vjerovali da će blizina svetih izvora pomoći njihovim dušama i nakon smrti. Poseban utisak ostavlja veličanstveno rimsko pozorište koje se uzdiže nad gradom. Njegove kamene tribine gledaju prema dolini, a kada se čovjek popne na vrh, pred njim se otvara pogled na beskrajnu anadolijsku ravnicu. Teško je ne zamisliti vrijeme kada su ovdje odzvanjali glasovi glumaca, muzika i aplauzi hiljada gledalaca. U Hierapolisu su postojale terme, biblioteke, trgovi i hramovi, a grad je bio toliko važan da je u rimsko doba imao status svetog grada. Kasnije je postao značajno ranokršćansko središte. Predanje kaže da je ovdje stradao apostol Filip, pa je grad dugo bio važno mjesto hodočašća.

Kleopatrin bazen . Avaz