Kristijan Iličić: Večeras navijamo za Bosnu i Hercegovinu

- Večeras navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Zemlju uz koju me vežu posebne emocije i na koju sam posebno ponosan što joj mogu pripadati.

Hrvatski putopisac Kristijan Iličić oglasio se na Facebooku i Instagramu neposredno pred večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Kanade, te otkrio da će večeras navijati za Bosnu i Hercegovinu.

Kao nosilac diplomatske putne isprave Bosne i Hercegovine i ambasador bh. turizma, imao sam priliku još bolje upoznati ljepotu, ljude i potencijal ove zemlje. Nadam se da će večeras naši Zmajevi pokazati srce na terenu i napraviti još jedan korak prema Svjetskom prvenstvu.

Sretno Bosno i Hercegovino, večeras smo uz vas! - napisao je Iličić.

Objava je izazvala veliku pažnju i prikupila više od pet hiljada lajkova te brojne komentare. Među porukama su se izdvojili: "Idemo", "Kakav si ti gospodin", "Hvala vam dragi komšije", "Bravo Kiki, navijamo i za Hrvatsku", "Hvala vam Kristijan Iličić na podršci".

BiH igra protiv Kanade

Bosna i Hercegovina večeras u 21 sat po našem vremenu igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva. Protivnik u Torontu bit će Kanada, jedan od domaćina. Izabranici Sergeja Barbareza imat će snažnu podršku navijača koji se danima pripremaju za prvi nastup BiH na Svjetskom prvenstvu nakon 2014. godine.