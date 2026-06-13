Avio-kompanije pooštrile pravila: Ovu stvar smijete nositi samo u ručnom prtljagu

Brojne avio-kompanije, pogotovo one koje lete na daleke destinacije, izmijenile su pravila u vezi s jednim veoma korištenim putnim dodatkom, a to je prenosiva baterija, zbog niza problema koji su nastali na letovima prethodnih mjeseci.

Ukratko:

Prenosive baterije na mnogim letovima više nisu dozvoljene u čekiranom prtljagu.

Putnici uglavnom mogu da ponesu najviše dvije baterije u ručnom prtljagu.

Nova pravila uvedena su nakon više incidenata povezanih s litijumskim baterijama tokom letova.

Pravila za unošenje eksternih baterija u avion izmijenjena su za sve letove ka Tajlandu, unutar Tajlanda i iz Tajlanda.

Tajlandska uprava za civilno vazduhoplovstvo (CAAT) saopštila je da prenosive baterije sada moraju da se nose isključivo u ručnom prtljagu, dok su ranije bile dozvoljene i u čekiranom prtljagu.

Putnicima će biti dozvoljeno da ponesu najviše dvije prenosive baterije, ali njihova upotreba tokom leta neće biti dozvoljena.

Nova pravila odnose se na sve avio-kompanije koje lete ka Tajlandu, unutar zemlje ili iz nje, uključujući Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways i Singapore Airlines.

Međutim, nisu samo kompanije koje lete za Tajland pooštrile pravila za prenosive baterije.

Ove sedmice je i Aer Lingus izmijenio svoju politiku, pa putnici sada mogu da nose najviše dvije prenosive baterije u ručnom prtljagu.

Portparol kompanije izjavio je za The Irish Times da je promjena uvedena "u skladu sa smjernicama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA)".

Promjene pravila dolaze nakon više incidenata koje su izazvale litijumske baterije – kakve se nalaze u power bankovima – tokom letova u posljednjih nekoliko mjeseci.

Poznato je da se ove baterije mogu pregrijati, a u pojedinim slučajevima čak su se i zapalile.

Na primjer, 19. maja avion kompanije easyJet koji je letio iz Egipta ka Velikoj Britaniji bio je primoran da prinudno sleti u Rim nakon što je jedan putnik priznao da je u čekiranom prtljagu ostavio telefon priključen na bateriju koja je punila uređaj.

Također, u julu prošle godine, jedna baterija se zapalila na letu kompanije Bangkok Airways od Samuija do Hongkonga, prenosi B92.

Prema navodima proizvođača eksternih baterija Anker:

- Za one koji putuju ka Ujedinjenom Kraljevstvu, iz njega ili unutar njega, neophodno je pridržavati se smjernica Uprave za civilno vazduhoplovstvo (CAA). Kada je riječ o unošenju power bankova u avion, britanski propisi vrlo precizno određuju način njihovog skladištenja. CAA naglašava da priključci moraju biti zaštićeni od kratkog spoja. Velike avio-kompanije poput British Airwaysa, EasyJeta i Virgin Atlantica primjenjuju ograničenje od 100 Wh za automatsko odobrenje unošenja baterija."

Pravila Uprave za civilno vazduhoplovstvo Ujedinjenog Kraljevstva za prenosive baterije su sljedeća:

Baterije moraju biti u ručnom prtljagu.

Kada se ne koriste, moraju biti pojedinačno zaštićene.

Ne smiju se dopunjavati tokom leta.

Ne bi trebalo da se koriste za punjenje drugih elektronskih uređaja tokom leta.

Dozvoljene su najviše dvije baterije po osobi.