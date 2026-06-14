Grad koji se pravi da je razglednica: Prag kroz kriglu piva

Avion je sletio u Prag bez drame, što je uvijek pomalo razočaravajuće. Nema ništa dosadnije od uspješnog leta. Dok smo se spuštali prema pisti, grad je izgledao kao savršeno organizovana iluzija – crveni krovovi, zelene površine i uredne ulice koje su djelovale kao da ih svakog jutra pegla posebna služba Ministarstva estetike. Već tada sam posumnjao da nešto nije uredu. Nijedan grad ne bi smio izgledati toliko dobro. Nelagodno za Balkanca Nekoliko minuta kasnije sjedio sam u autobusu prema centru, posmatrajući predgrađa koja su prolazila iza stakla. Nije bilo grafitima unakaženih fasada, nije bilo divljih deponija, nije bilo osjećaja da se sistem svakog trenutka može raspasti. Kao čovjek s Balkana, osjećao sam se pomalo nelagodno. Navikao sam na određeni nivo institucionalnog haosa. On mi daje osjećaj doma. Prag me dočekao kao grad koji nema potrebu da se dokazuje. Pariz neprestano viče da je Pariz. London se ponaša kao centar svijeta. Berlin želi da znate koliko je važan za kulturu, historiju i budućnost čovječanstva. Prag nema taj problem. On jednostavno postoji, potpuno siguran u vlastitu veličinu. I možda je baš zato toliko fascinantan. Već prvog dana završio sam na Starogradskom trgu. Turisti su bili posvuda. Hiljade njih. Amerikanci sa slamnatim šeširima, Nijemci s fotoaparatima vrijednim kao polovni automobili, Britanci koji su već prije podneva izgledali kao da su izgubili bitku s pivom i suncem. Čitava planeta bila je nagurana na nekoliko stotina metara kaldrme. A iznad svega uzdizao se astronomski sat. Svaki puni sat okuplja masu ljudi koja strpljivo čeka nekoliko figurica da se pomjere. To je vjerovatno najuspješniji marketinški trik u historiji arhitekture. Stotine ljudi stoji podignute glave i gleda mehaničke lutke stare nekoliko stoljeća kao da će upravo otkriti smisao života.

Astronomski sat: Jedan od simbola Praga . Avaz Astronomski sat: Jedan od simbola Praga . Avaz

I naravno, gledao sam i ja. Nisam ništa naučio. Ali bilo je impresivno. Kasnije sam krenuo prema Karlovom mostu. Ako postoji mjesto na kojem se može izmjeriti stepen turističke okupacije Evrope, onda je to Karlov most. Tamo sam vidio više selfie štapova nego što je češka vojska vjerovatno imala pušaka tokom većeg dijela svoje historije. Pa ipak, most je nevjerovatan. Vltava protiče ispod njega dostojanstveno i ravnodušno. Kao da zna da će nadživjeti sve ove turiste, influensere i digitalne nomade. Kamene statue posmatraju grad s istim izrazom lica već stoljećima. Carstva su padala, režimi se smjenjivali, granice crtale i brisale, a one su ostale na svom mjestu. Nakon nekoliko sati hodanja završio sam u pivnici. U Češkoj je pivo toliko dobro i toliko jeftino da čovjek počne sumnjati u logiku ekonomije. Nakon prve krigle razmišljao sam o arhitekturi. Nakon druge o evropskoj historiji. Nakon treće sam bio uvjeren da mogu riješiti krizu Evropske unije za manje od pola sata.

Prag: Novinar „Avaza“ na Karlovom mostu . Avaz Prag: Novinar „Avaza“ na Karlovom mostu . Avaz

Srećom, niko me nije pitao za mišljenje. Češka kultura piva nije samo gastronomska stvar. To je društvena institucija. Ljudi sjede, razgovaraju, ne žure. Niko ne glumi poslovnog genija. Niko ne prodaje motivacione seminare. Niko ne objašnjava kako je ustao u pet ujutro da bi bio uspješan. Čudom sve funkcioniše Piju pivo i žive život. Revolucionarna ideja. Sljedećeg jutra popeo sam se do Praškog dvorca. Kompleks izgleda kao da su ga gradili ljudi koji su svakih sto godina mijenjali mišljenje o tome šta žele napraviti. Gotički tornjevi stoje pored renesansnih fasada, baroknih detalja i modernih dodataka. Nekim čudom sve funkcioniše. Sa zidina se vidi cijeli grad. Crveni krovovi prostiru se do horizonta. Tramvaji klize ulicama gotovo nestvarnom preciznošću. Rijeka presijeca grad poput srebrene arterije. U tom trenutku postaje jasno zašto se Prag nalazi na gotovo svakoj listi najljepših gradova svijeta. Ali njegova najveća prednost nije ljepota. Njegova najveća prednost je funkcionalnost. To je grad koji izgleda kao muzej, ali radi kao savremena mašina. Za nekoga ko dolazi iz Bosne i Hercegovine to je gotovo egzotično iskustvo. Mi smo navikli da nas oduševi historija, a razočara administracija. U Pragu historija i administracija djeluju kao da su pronašle način da koegzistiraju.

Prag s visine . Avaz Prag s visine . Avaz