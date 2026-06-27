Ekipa Avaza na Jadranu: Bosanci "okupirali" Zaostrog, nema se gdje staviti peškir, od danas i nove cijene

Kako smo se uvjerili na licu mjesta, Gradska plaža je pune turista i vikendaša, već u 10 sati teško je pronaći mjesto za peškir, iako su cijene, u odnosu na prošlu godinu, uglavnom veće za najmanje 20 posto.

Slična situacija je, kako smo saznali, bila na plaži i radnim danima od sredine juna.

Za bh. porodice koje ljetuju u Zaostrogu najčešći izbor su privatni apartmani, kamp ili Sportski centar Bossina, koji je ako ne jedini, onda sigurno jedan od rijetkih objekata na hrvatskom dijelu Jadrana koji je vraćen u vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Apartmani skuplji

Kada je riječ o privatnom smještaju, cijene jednosobnih i dvosobnih apartmana ove godine veće su najmanje deset posto. Konačna cijena, naravno, zavisi od termina, udaljenosti od mora i opremljenosti smještaja.

Tokom glavne sezone, u julu i augustu, standardni apartmani za četveročlanu porodicu koštaju između 80 i 150 eura po noćenju, dok luksuzniji apartmani uz samu obalu dostižu cijenu i do 200 eura.

U postsezoni, odnosno tokom septembra, cijene su nešto povoljnije i uglavnom se kreću između 60 i 100 eura po noćenju.

Kamp od 80 eura

Više su i cijene kampiranja. U kampu "Viter", nsprimjer, četveročlana porodica s automobilom i šatorom u glavnoj sezoni za jedno noćenje treba izdvojiti oko 80 do 85 eura.

U tu cijenu uključeni su parcela sa strujom (33,50 eura), boravak dvije odrasle osobe (25 eura), dvoje djece (12,40 eura), automobil (10 eura) te boravišna taksa od 1,30 eura po odrasloj osobi.

U predsezoni i postsezoni isti boravak košta između 50 i 65 eura po noćenju.

Mobilne kućice u kampu znatno su skuplja opcija pa njihove cijene tokom ljeta najčešće iznose od 120 do čak 250 eura po noćenju, u zavisnosti od termina i veličine smještaja.

Bossina nije poskupjela

Posebnu pažnju bh. gostiju i ove godine privlači Sportski centar Bossina.

Trenutno u njemu borave mladi rukometaši visočke Bosne, a cijene polupansiona i dalje su među najpovoljnijima na cijeloj Makarskoj rivijeri.

Do 5. jula cijena polupansiona (smještaj, doručak i večera) iznosi 37 eura po osobi dnevno, od 5. jula povećava se na 43 eura, dok će od 1. septembra iznositi 35 eura.

– Ove godine nismo mijenjali cijene jer znamo kakva je situacija u Bosni i Hercegovini – rekao je za Avaz direktor Sportskog centra Bossina, Sarajlija sa hrvatskom adresom Davor Matić, nekadašnji košarkaš nekoliko bh. i hrvatskih klubova.

Kako nam je otkrio, sezona je otvorena još u maju. Prije mladih rukometaša visočke Bosne u Bossini su boravili i mladi košarkaši KK Maglaj, dok je avgust tradicionalno rezervisan za poznati karate kamp.

Nakon toga očekuje se dolazak demobilisanih boraca, a septembar i oktobar uglavnom su rezervisani za đačke ekskurzije iz našeg glavnog grada. Naravno, Bossina je otvorila svoja vrata i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine.

Skuplje i u restoranima

Ove godine veće su i cijene u restoranima. Za picu je potrebno izdvojiti između 11 i 15 eura, salata od tunjevine košta od 15 eura, lubin od 18 eura, dok se porcija miješanog mesa naplaćuje 25 eura.

Takođe, danas su turiste dočekale i nove cijene u kafiću na plaži.

U kafiću "Stela", smještenom uz plažu, kafa košta 1,90 eura, a od danas je 2,50 eura, kafa s mlijekom umjesto 2,50 eura sada je 3 eura, a pola litre točenog Karlovačkog piva 4,70 eura (umjesto 4,10 eura), dok se palačinke s Nutellom mogu pojesti za 4,5 eura, a bile su 4,00 eura.

Upravo u ovom objektu, kao i u većini drugih kafića u Zaostrogu, u večernjim satima organizovano se prate utakmice i navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, gotovo kao u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću i drugim bh. gradovima.

Sladoled i parking

Kugla sladoleda u Zaostrogu ove sezone košta između 2,50 i 3,50 eura, ležaljka na plažu od 5 eura, dok je za sat parkinga potrebno izdvojiti 2,50 eura.