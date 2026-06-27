Rođendansko slavlje poznatog dvotočkaša: Više od 10.000 vespi prošlo ulicama Rima

Više od 10.000 vespi prodefilovalo je ulicama Rima, od Koloseuma do Rimskog foruma, obilježavajući 80 godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih skutera na svijetu.

Ljubitelji vespi stigli su iz cijele Evrope, ali i iz SAD-a, Australije, Filipina i drugih krajeva svijeta. Na jedan dan, pažnju su ukrali čak i Ferariju i Dukatiju, dok su šarmantni skuteri ispunili kaldrmisane ulice "vječnog grada".

Svjetsku slavu vespa je stekla nakon filma "Praznik u Rimu" iz 1953. godine, u kojem su Gregori Pek i Odri Hepbern provozali Rimom na ovom dvotočkašu. Kasnije je postala dio brojnih filmskih ostvarenja i simbol italijanskog stila.

Nastala je 1946. godine, kada je kompanija Pjađo, nakon razaranja u Drugom svjetskom ratu, proizvodnju aviona zamijenila proizvodnjom skutera. Zahvaljujući praktičnom dizajnu, posebno prilagođenom i ženama, vespa je ubrzo postala simbol poslijeratnog oporavka Italije.

Na proslavi su predstavljeni modeli iz svih osam decenija, a posebnu pažnju privukla je kaciga iz ograničene serije s natpisom "80 godina ikone". Kompanija Pjađo do danas je prodala oko 20 miliona vespi u više od 110 zemalja svijeta.