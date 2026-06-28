Posjetili smo mjesto gdje je počela jedna od najvećih fast food priča na svijetu

U Salt Lake Cityju, gradu koji smo prethodnih dana upoznavali kroz pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, nalazi se i jedno mjesto koje na prvi pogled djeluje kao običan restoran brze hrane, ali zapravo krije veliki dio američke pop-kulture.

Na adresi 3890 South State Street nalazi se restoran koji se ponosno predstavlja kao prvi KFC na svijetu. Upravo ovdje je 1952. godine Pit Harman (Pete Harman), ugostitelj iz Jute, zajedno s Harlandom Sandersom pokrenuo priču koja će kasnije postati globalni lanac poznat na svim kontinentima.

Ispred restorana danas stoji statua Sandersa i Harmana, pa je već pri samom dolasku jasno da ovo nije tek usputna stanica za ručak. Turisti se zaustavljaju, fotografišu, ulaze u restoran i vraćaju se nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je “Kentucky Fried Chicken” bio tek ideja, a ne svjetski brend.

Zanimljivo je da prvi KFC zapravo nije otvoren u Kentakiju, iako je ime tog američkog saveznog područja postalo sinonim za prženu piletinu. Sanders je ranije svoju piletinu prodavao u Korbinu u Kentakiju, ali je prva franšiza pod imenom KFC otvorena upravo ovdje, u saveznoj državi Juta, daleko od mjesta koje mnogi prvo povežu s ovim brendom.

Današnji restoran više nije originalna građevina iz pedesetih godina, jer je stari objekat srušen i zamijenjen novijim, ali lokacija je ostala ista. Unutra se mogu vidjeti fotografije, uspomene i predmeti koji podsjećaju na početke brenda, dok vanjski izgled i statua ispred restorana čine da cijelo mjesto više liči na mali muzej američke svakodnevice nego na obični fast food objekat.

Za nas, koji smo u Sjedinjenim Američkim Državama zbog Svjetskog prvenstva i puta Zmajeva kroz St. Louis, Toronto, Salt Lake City, Los Angeles, Seattle i još barem San Francisco, ovakve lokacije daju dodatnu dimenziju putovanju. Između treninga, utakmica i medijskih obaveza, Amerika se najbolje upoznaje upravo na ovakvim mjestima – tamo gdje se iza obične fasade krije priča koju zna cijeli svijet.