Video / Policajac iz Jute otkrio da smo izbjegli tragediju: Niste ni svjesni kuda ste prošli u Los Anđelesu

Avanture po Sjedinjenim Američkim Državama se nastavljaju, a reporteri "Dnevnog avaza" borave u Americi, odakle prate sva dešavanja sa Svjetskog prvenstva, s posebnim akcentom na fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Prije jučerašnjeg treninga posjetili smo Strawberry Lake, udaljen oko sat i po vožnje od Solt Lejk Sitija (Salt Lake Cityja), gdje smo razgovarali s Eldinom Mešićem, porijeklom iz Bosanskog Šamca, koji već dugi niz godina živi u američkoj saveznoj državi Juti.

- Od 1996. godine živim ovdje i ovo zovem svojim domom. Ovdje sam izgradio život i dobio dobar posao. Slobodno vrijeme najčešće provodimo na mjestima poput ovog jezera. Kada ne radimo, dođemo ovdje da se odmorimo i uživamo u prirodi - rekao je Mešić.

Govorio je i o emocijama koje su vladale među Bosancima i Hercegovcima u Americi nakon što su saznali da će reprezentacija BiH igrati na Svjetskom prvenstvu.

- Osjećali smo ogromnu radost i uzbuđenje. Taj osjećaj se zaista ne može opisati. U tom trenutku ponovo smo se osjećali kao da smo dio Bosne i Hercegovine, iako već toliko godina živimo u Americi. Bilo je to nešto posebno. Srce uvijek kuca za Bosnu i Hercegovinu - istakao je.

Mešić radi kao policajac u Juti i među prvima je saznao da će reprezentacija Bosne i Hercegovine boraviti upravo u tom gradu.

- Spletom okolnosti sam to saznao, ali nisam želio nikome govoriti. Nisam bio sto posto siguran i zato sam odlučio da sačekam zvaničnu potvrdu - kazao je.

Na kraju se osvrnuo i na navijački korteo bh. navijača, koji je u plavim majicama prošao ulicama grada.

- Najvažnije je da je sve prošlo bez ijednog incidenta. Prošli smo kroz dijelove grada za koje mnogi nisu ni svjesni kakvi mogu biti. To je ipak "zemlja crvenih" i moglo se očekivati svašta. Srećom, sve je prošlo u najboljem redu i to je ono što je najbitnije - poručio je Mešić.

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