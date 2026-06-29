Robert Dacešin dovodi svjetske influensere: 11 dana promocije ljepota BiH

Bosanskohercegovački putopisac i travel bloger Robert Dacešin početkom jula organizuje dolazak grupe influensera iz različitih dijelova svijeta, koji će tokom 11 dana putovati Bosnom i Hercegovinom i svoje doživljaje dijeliti s milionskom publikom na društvenim mrežama.

Riječ je o projektu "Discovering Bosnia & Herzegovina", čiji je cilj promocija prirodnih ljepota, kulturnog naslijeđa i turističkih potencijala zemlje.

U projektu učestvuje 11 travel blogera koje na društvenim mrežama zajedno prati milionska publika širom svijeta.

Itinerer putovanja pažljivo je osmišljen kako bi učesnicima pružio autentičan doživljaj Bosne i Hercegovine, ali i dovoljno vremena za kreiranje sadržaja za njihove online kanale.

Putovanje počinje 1. jula u Bihaću, a završava 11. jula u Trebinju. Tokom ture planirane su posjete Banjoj Luci, Bosanskoj Otoci, Jajcu, Blidinju, vodopadu Kravica, Livnu, Sarajevu, Mostaru, pećini Vjetrenici, Jablanici i drugim lokacijama.