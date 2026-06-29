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OD BIHAĆA DO TREBINJA

Robert Dacešin dovodi svjetske influensere: 11 dana promocije ljepota BiH

U projektu učestvuje 11 travel blogera koje na društvenim mrežama zajedno prati milionska publika širom svijeta

Robert Dacešin. Instagram

Z. V.

29.6.2026

Bosanskohercegovački putopisac i travel bloger Robert Dacešin početkom jula organizuje dolazak grupe influensera iz različitih dijelova svijeta, koji će tokom 11 dana putovati Bosnom i Hercegovinom i svoje doživljaje dijeliti s milionskom publikom na društvenim mrežama.

Riječ je o projektu "Discovering Bosnia & Herzegovina", čiji je cilj promocija prirodnih ljepota, kulturnog naslijeđa i turističkih potencijala zemlje.

U projektu učestvuje 11 travel blogera koje na društvenim mrežama zajedno prati milionska publika širom svijeta.

Itinerer putovanja pažljivo je osmišljen kako bi učesnicima pružio autentičan doživljaj Bosne i Hercegovine, ali i dovoljno vremena za kreiranje sadržaja za njihove online kanale.

Putovanje počinje 1. jula u Bihaću, a završava 11. jula u Trebinju. Tokom ture planirane su posjete Banjoj Luci, Bosanskoj Otoci, Jajcu, Blidinju, vodopadu Kravica, Livnu, Sarajevu, Mostaru, pećini Vjetrenici, Jablanici i drugim lokacijama.

Dacešin je u videoporuci poručio da je cilj projekta predstaviti ljepote Bosne i Hercegovine kroz perspektivu stranih putnika i pokazati koliko zemlja ima turističkog potencijala.

Istakao je da je posebno sretan zbog realizacije ovog projekta te da vjeruje kako BiH zaslužuje mjesto među vodećim svjetskim turističkim destinacijama, najavivši i buduće slične projekte.

Posljednjih godina Dacešin je kroz svoje putopisne sadržaje obišao brojne destinacije u BiH i svijetu, promovišući turizam zemlje putem savremenih digitalnih platformi i društvenih mreža.

# BIH
# ROBERT DACEŠIN
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