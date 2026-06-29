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MUNDIJAL

Video / Druženje sa Zmajevima, pa posjeta pustinjskom dijelu Jute u kojem su živjeli Indijanci

Naši fudbaleri će u noći sa srijede na četvrtak odigrati svoj prvi meč u nokaut fazi Mundijala te tako ispisati historiju

Zmajevi spremni za meč. Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

29.6.2026

Ekipa "Dnevnog avaza" nalazi se u Solt Lejk Sitiju, gdje se naša reprezentacija priprema za historijski meč na Mundijalu.

Naime, naši fudbaleri će u noći sa srijede na četvrtak odigrati svoj prvi meč u nokaut fazi Mundijala.

Nakon druženja sa Zmajevima, posjetili smo i pustinjski dio Jute.

Šta smo sve zabilježili pogledajte u videosnimku na početku teksta.

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# UTAH
# SVJETSKO PRVENSTVO
# MUNDIJAL 2026
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