Video / Druženje sa Zmajevima, pa posjeta pustinjskom dijelu Jute u kojem su živjeli Indijanci

Ekipa "Dnevnog avaza" nalazi se u Solt Lejk Sitiju, gdje se naša reprezentacija priprema za historijski meč na Mundijalu.
MUNDIJAL
Naši fudbaleri će u noći sa srijede na četvrtak odigrati svoj prvi meč u nokaut fazi Mundijala te tako ispisati historiju
Zmajevi spremni za meč. Avaz
Ekipa "Dnevnog avaza" nalazi se u Solt Lejk Sitiju, gdje se naša reprezentacija priprema za historijski meč na Mundijalu.
Naime, naši fudbaleri će u noći sa srijede na četvrtak odigrati svoj prvi meč u nokaut fazi Mundijala.
Nakon druženja sa Zmajevima, posjetili smo i pustinjski dio Jute.
Šta smo sve zabilježili pogledajte u videosnimku na početku teksta.
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