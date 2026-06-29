Usred pustinje pronašli smo mjesto iz “Transformersa”: Kuća u stijeni izgleda kao filmski set

Na putu kroz Jutu, između crvenih stijena, pustinjske prašine i pejzaža koji izgledaju kao da su nacrtani za holivudski film, naišli smo na jedno od najneobičnijih mjesta u ovom dijelu Amerike. Ogromni natpis Hole N’ The Rock na stijeni teško je promašiti, a iza njega se krije kuća uklesana direktno u kamen. Riječ je o prostoru koji izgleda kao spoj stvarnog života, američke ekscentričnosti i filmske scenografije.

Ovo mjesto kod Moaba postalo je poznato i ljubiteljima filma, jer se pojavilo u ostvarenju “Transformers: Age of Extinction” iz 2014. godine. Upravo taj podatak cijelom prostoru daje dodatnu težinu, jer dok stojite pred ogromnom stijenom i gledate pustinju oko sebe, potpuno je jasno zašto je Holivud baš ovdje pronašao idealnu kulisu. Crvene stijene, usamljena cesta i kuća u kamenu stvaraju ambijent u kojem se stvarnost vrlo lako pretvori u kadar akcijskog filma.

Hole N’ The Rock je, ipak, mnogo više od filmske zanimljivosti. Ova kuća u stijeni vezuje se za Alberta i Gledis Kristensen (Albert i Gladys Christensen), koji su od neobične ideje napravili prostor za život, a kasnije i atrakciju koja danas privlači turiste iz cijelog svijeta. Unutra se nalaze sobe uklesane u stijenu, detalji iz prošlog vremena i predmeti koji pričaju priču o ljudima koji su usred pustinje odlučili napraviti dom tamo gdje bi većina vidjela samo kamen.