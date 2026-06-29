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ČUDO JUTE

Stajali smo pred jednim od najpoznatijih lukova svijeta: Delicate Arch izgleda još moćnije uživo

Arches National Park krije više od 2.000 prirodnih kamenih lukova, ali jedan prizor posebno ostavlja bez teksta

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

29.6.2026

Ako postoji mjesto na kojem čovjek shvati zašto Amerikanci od nacionalnih parkova prave gotovo svetinje, onda je to Arches National Park u Juti. Crvena zemlja, kamen koji mijenja boju pod suncem, ogromni prirodni oblici i tišina pustinje stvaraju osjećaj da ste ušli u potpuno drugi svijet. U našem najnovijem vlogu posjetili smo jedan od najpoznatijih simbola ovog parka, Delicate Arch, kameni luk koji je postao zaštitni znak Jute i prizor koji uživo djeluje mnogo snažnije nego na fotografijama.

Arches National Park poznat je po više od 2.000 prirodnih kamenih lukova, ali Delicate Arch ima poseban status. Ne zato što je samo lijep, nego zato što stoji sam, otvoren prema ogromnom prostoru, kao da ga je neko namjerno postavio na rub pustinjske pozornice. Kada mu se približite ili ga gledate s vidikovca, jasno je zašto se oko njega okupljaju turisti iz cijelog svijeta. To je prirodni spomenik vremenu, vjetru, eroziji i strpljenju prirode.

Mi smo bili kod Delicate Archa i taj trenutak je teško opisati bez pretjerivanja. Sve oko njega djeluje veliko, ali luk opet preuzima glavnu ulogu. U daljini se vide slojevi stijena, nebo je otvoreno do kraja, a crvena boja kamena pod suncem daje prizoru onu filmsku dimenziju zbog koje se Juta pamti. Nije čudo što se posjeta Archesu ne svodi samo na obilazak, nego na osjećaj da ste stali pred nešto što je nastajalo milionima godina i što se ne može ponoviti.

Ono što Delicate Arch čini posebnim jeste upravo njegova jednostavnost. Nema tu dodatne scenografije, nema buke, nema potrebe za objašnjenjima. Samo stijena, nebo, pustinja i ljudi koji zastanu da naprave fotografiju, ali na kraju najviše pamte trenutak kada su prvi put pogledali prema tom luku. Zato će i u vlogu ovo biti jedna od onih scena koje ne traže mnogo riječi, jer priroda sama odradi sve.

# SAD
# JUTA
# MUNDIJAL 2026
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