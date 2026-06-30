Do Istupa se ne dolazi slučajno: Skriveni hercegovački vodopad iznad Stoca

Ima mjesta do kojih se ne dolazi zato što su blizu, nego zato što čovjek u jednom trenutku života osjeti da mu je potrebna tišina. Takva mjesta nisu na razglednicama, niti se o njima mnogo govori. Ona se šapuću. Ovako počinje priča o skrivenom dragulju Hercegovine koji je objavio Glas Stoca na Facebooku
- Jedan takav šapat zove se Istup, nedaleko od Stoca, grada koji je od kamena naučio kako se dostojanstveno stari, iza posljednjih kuća i hercegovačkog krša, skriva se vodopad koji kao da je priroda sačuvala za one što još vjeruju da se ljepota ne mjeri brojem fotografija, nego brojem uzdaha. Do Istupa se ne stiže usput. Do njega se hoda. Korak po korak, preko kamenjara i staza kojima su nekada prolazili čobani, dok sunce peče, a smilje i kadulja mirišu tako snažno da čovjek pomisli kako i kamen ovdje ima dušu - opis je Istupa.
I baš kada pomislite da vas je Hercegovina pokazala sve što ima, začuje se voda.
- Potok Svilica, pritoka Radimlje, obrušava se niz visoke stijene stvarajući vodopad Istup. Voda pada duboko u kameni zagrljaj, gdje su priroda i vrijeme zajedno isklesali pećinu i bistra jezerca. Nema tu ničega suvišnog. Samo kamen, voda i nebo. A ponekad je upravo to sve što čovjeku treba - Glas Stoca nastavlja priču.
Hercegovina je, piše, čudna zemlja. Na prvi pogled tvrda, škrta i nijema. A onda, kad joj priđete polahko i s poštovanjem, otvori pred vama svoje najveće tajne. Istup je jedna od njih.
- Najljepši je u proljeće i početkom ljeta, kada Svilica nosi dovoljno vode da vodopad pokaže svu svoju snagu. Kasnije, u hercegovačkim sušama, voda oslabi, kao da se i ona skloni u hlad kamena da sačeka neka nova proljeća. Možda je zato Istup ostao ono što jeste - mjesto koje nije pokorila turistička vreva, nego ga i danas čuvaju kamen, voda i tišina. A čovjek, kada se iz njega vrati, nije siguran je li obišao vodopad ili je vodopad, na trenutak, obišao njega - završava opis.