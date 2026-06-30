Do Istupa se ne dolazi slučajno: Skriveni hercegovački vodopad iznad Stoca

Ima mjesta do kojih se ne dolazi zato što su blizu, nego zato što čovjek u jednom trenutku života osjeti da mu je potrebna tišina. Takva mjesta nisu na razglednicama, niti se o njima mnogo govori. Ona se šapuću. Ovako počinje priča o skrivenom dragulju Hercegovine koji je objavio Glas Stoca na Facebooku

- Jedan takav šapat zove se Istup, nedaleko od Stoca, grada koji je od kamena naučio kako se dostojanstveno stari, iza posljednjih kuća i hercegovačkog krša, skriva se vodopad koji kao da je priroda sačuvala za one što još vjeruju da se ljepota ne mjeri brojem fotografija, nego brojem uzdaha. Do Istupa se ne stiže usput. Do njega se hoda. Korak po korak, preko kamenjara i staza kojima su nekada prolazili čobani, dok sunce peče, a smilje i kadulja mirišu tako snažno da čovjek pomisli kako i kamen ovdje ima dušu - opis je Istupa.

I baš kada pomislite da vas je Hercegovina pokazala sve što ima, začuje se voda.