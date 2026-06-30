Zloglasni zatvor Alkatraz u San Francisku nezaobilazna turistička lokacija za posjetitelje Svjetskog prvenstva

Očekivanje historijskog dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država pretvorilo je šire područje San Franciska (San Francisca) u središte sportskih dešavanja. No, Mundijal ujedno predstavlja i savršenu priliku za upoznavanje bogate historije gradova domaćina, javlja dopisnik Fene sa Svjetskog prvenstva.

Dok su misli sportske javnosti usmjerene prema Levi's stadionu u obližnjoj Santa Klari (Santa Clari), gdje će biti odigran ključni susret nokaut faze, slobodno vrijeme između utakmica posjetitelji i medijske ekipe koriste za obilazak najpoznatijih znamenitosti Zaljevskog područja (Bay Area).

Jedna od nezaobilaznih lokacija svakako je zloglasni zatvor Alkatraz (Alcatraz).

Vožnja trajektom kroz zaljev prema čuvenoj "Stijeni" (The Rock) nudi kratki bijeg od fudbalske groznice i pruža potpuno drugačiju perspektivu boravka u Kaliforniji.

Nekadašnji strogi savezni zatvor, poznat po tome što je udomljavao najozloglašenije američke kriminalce poput Al Kaponea (Al Caponea) i iz kojeg je bijeg smatran nemogućim, danas stoji kao mračni, ali fascinantni podsjetnik na američku historiju.

Iako na samom otoku, izoliranom od gradske vreve, ne vlada tipična navijačka atmosfera, lokalni turistički radnici svjesni su da Svjetsko prvenstvo donosi ogroman priliv ljudi.

Desetine hiljada posjetitelja koji su u Kaliforniju stigli primarno zbog fudbala, značajno popunjavaju kapacitete svih turističkih tura.

Spajanje sportskog spektakla i obilaska historijskih lokacija poput Alkatraza najbolji je dokaz kako najveći fudbalski turnir na svijetu nudi mnogo više od samih 90 minuta na zelenom terenu.