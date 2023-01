Tiktoker podijelio iskustva: Ovo je najveća prevara koja vam se može desiti na ulicama Istanbula

Ukoliko se odlučite na putovanja morate biti spremni i na moguće prevare. Prevare su moguće svugdje, a jedan srbijanski tiktoker otkrio je prevaru u Istanbulu.

Aleksa Rupić je odlučio podijeliti iskustva iz Istanbula. Objasnio je o kakvoj prevari je riječ u najvećem gradu Turske, a otkrio je da je i on dva puta nsjeo.

- Prvo će neki čovjek šetati sa četkom i stolicom ispred vas. Vi to nećete ni primijetiti, ali onda će "slučajno" ispustiti četku par metara ispred. Prva reakcija koja vam pada na pamet je da je podignete i vratite mu je. Logično. Međutim, ako to uradite, on će krenuti da vam se zahvaljuje i traži da vam očisti cipele, navodno besplatno - navodi Rupić.



Kaže da nakon toga čovjek počinje sa svojom tužnom pričom, a onda vam kreće tražiti novac. Ukoliko mu ne platite, on vas juri po ulici.

Rupić je savjetovao i kako izbjeći ovu situaciju.

- Samo ignorišite četku koju baci ispred vas i neće vam ništa reći - dodao je on.