Svaki sretan novčić ubačen u Fontanu "di Trevi" odlazi u dobrotvorne svrhe

Ko nije bacio novčić “za sreću” u slavnu rimsku Fontanu "di Trevi", propustio je napraviti jednu od najpopularnijih turističkih gesti. Zapravo, kao da nije ni bio u Rimu.

Svi vjerojatno znate za taj tradicionalni turistički čin. Osim što se lijepa Fontana "di Trevi" mora doživjeti izbliza kao mramorno čudo dovršeno 1762. godine s potpisom kipara i arhitekta Nicole Salvija, također, u blizini nje morate poželjeti nešto lijepo i osigurati si povratak u Vječni grad Rim.

Ova tradicija utemeljena je na filmu iz 1954. godine "Three coins in the fountain", a pojavljuje se redovito u svim kasnijim kultnim filmovima kao što su "Praznik u Rimu", "La dolce vita", "Scarlet and the black". Na površinom malenu "Piazzu di Trevi" dnevno pristiže na hiljade turista koji poštuju tradiciju bacanja novčića preko leđa.

Ona nalaže svakom turistu da se nasloni leđima na fontanu te desnom rukom preko lijevog ramena baci novčić pri čemu se ne smije okrenuti dok začuje zvuk pada novčića u vodu. Tek tada ima šanse vratiti se u Rim - piše Grazia.