Ima sve šanse da postane najotmjeniji objekt na svijetu: Restoran inspiriran antičkom mitologijom

Otkrivamo pravi dragulj Londona novi restoran koji je dizajnirao Martin Brudnički (Brudnizki) sa skulpturama Demijena Hersta (Damien Hirst), freskama i antičkim bistama!

Otvoren u decembru

U Londonu je u decembru otvoren novi restoran Bacchanalia, koji ima sve šanse da postane najotmjeniji objekt na svijetu. Za dizajn je zaslužan majstor izvanrednih enterijera Martin Brudnički, a za dekor su korištene skulpture Demijena Hersta i originalne antičke statue!

Radeći na ovom projektu, Martin Brudnički je crpio inspiraciju iz antičke mitologije, a to se osjeća u svakom detalju. Dekor za enterijer nije sakupljan iz vintage londonskih radnji, već ih je kreirao glavni provokator savremene umjetnosti - umjetnik Demijen Herst, dopunivši svoje skulpture autentičnim antičkim skulpturama kupljenim na aukcijama Sotheby's i Christie's.

Pet statua

U glavnoj trpezariji se nalazi pet monumentalnih statua mural "The Romans in their Decadence". Plafon je također oslikan antičkim motivima, dio zidova i arhitektonski detalji obloženi su 24-karatnim zlatom, a u holovima su postavljene originalne antičke skulpture.

Više od 400.000 pločica upotrijebljeno je u ženskom kupatilu za izradu murala koji prikazuje voćnjak Hesperida, gdje, prema grčkoj mitologiji, rastu zlatne jabuke. Muško kupatilo - sa sjajnim crnim toaletima - predstavlja atmosferu podzemlja Hada.

U skladu sa tematikom enterijera, i meni je inspiriran antičkim područjem, pa ćete tako naći specijalitete mediteranske kuhinje.