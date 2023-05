Najpoznatija nudistička plaža svijeta ima poprilično čudan bonton

Plaža Haulover na Floridi jedna je od najpopularnijih nudističkih plaža svijeta, ali uz slobodu koju pruža svojim posjetiocima, ona donosi i osnovna pravila, uključujući i ono šta treba da radite ako dobijete erekciju…



Milioni posjetilaca

Prema zvaničnim podacima, ova plaža privlači više od 1,3 miliona posjetilaca na godišnjem nivou. Na prvi pogled, ovaj komad pijeska dugačak skoro dva i po kilometra na prvi pogled izgleda sasvim prosječno, sve dok se ne sretnete sa natpisom “Odjeća nije obavezna” i posjetiocima koji sasvim nagi rade na svojoj preplanulosti.

Ova destinacija jedna je od rijetkih legalnih nudističkih plaža u Americi, pri čemu se od 1991. godine ljudi mogu prepustiti uživanju au naturale na njenoj sjevernoj strani. Bilo da ste nudista kome je sasvim udobno u vlastitom tijelu ili iz radoznalosti prvi put posjećujete neko ovakvo mjesto, ovo su pravila koja morate znati:

Erekcije

Nudizam sam po sebi ne dolazi sa seksualnim nabojem, ali ponekad, prirodna nervoza ili uzbuđenje mogu dovesti do stvaranja velikog problema. Ukoliko dobijete erekciju, nemojte se šepuriti okolo sa njom jer drugi ljudi “ne žele da je gledaju” sudeći po zvaničnom opisu ove plaže. Ipak, ako vaš vršnjak odluči da se protegne u najgorem mogućem trenutku, čelnici plaže predlažu da se okrenete na stomak i zakopate svoj penis u pijesak, pokrijete peškirom ili otrčite u vodu kako biste sakrili svoju erekciju od radoznalih pogleda drugih posjetilaca.

Tetovaže

Ako posjetite nudistički dio plaže Haulover, vjerovatno ćete biti goli - što znači da se razmećete svojim dijelovima tijela koji su obično skriveni. Ljudi dolaze u svim oblicima i veličinama i imaju preferencije o tome kako žele da im tijelo izgleda - od tetovaža na leđima do „genitalnog pirsinga“ koji krše tabue. Kako kažu ljudi čelnici plaže – ne brinite, nikoga zapravo nije briga. „Nema razloga za brigu – svi slojevi života posjećuju plažu Haulover i dobro se provedu!“

Seksualni odnosi

Da, čak i ovaj dio plaže je „prikladan za porodicu“ i postoje „veoma stroga pravila“ u vezi sa javnom seksualnom aktivnošću. Seksualno dodirivanje sebe ili partnera je „potpuno protuzakonito“, navodi se na sajtu Haulover plaže. Podložni ste hapšenju ako se ponašate na seksualni način.

Buljenje

Ljudi su po prirodi radoznala stvorenja, ali baš kao i kod njihovih odjevenih kolega, naučeni smo da je predugo gledanje nepristojno. I kada ćaskate sa nudistima, ne zaboravite da ih gledate u oči, a ne... negdje drugdje. Pravila preciziraju: „Većina ljudi na plažama koje ne zahtijevaju odjeću imaju veoma nisku toleranciju prema ljudima sa voajerističkim sklonostima. Buljenje u nekoga je potpuno tabu. Ljudi očekuju kontakt očima ako odluče da im se razgovara.”

Peškiri su obavezni

Nudisti stavljaju peškir ispod ruke gdje god da odu. I imaju dva vrlo dobra razloga za to. Prvo, niko ne želi da sjedi golim zadnjim dijelom na klupi, koja je samo nekoliko minuta prije toga na sebi već nosila nečiju pozadinu. To je jednostavno nehigijenski. Drugi, praktičniji razlog je izbjegavanje sakupljanja pijeska u oblastima i pukotinama gdje to nije dobrodošlo.