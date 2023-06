Put koji nestaje: Prelazak predstavlja utrku s plimom i osekom

Pažljivo prelazite put koji vodi do otoka Normutije: "Le Passage de Gois ou Gôa". Ovaj put može nestati za samo nekoliko minuta, stoga budite oprezni.

Dugačak gotovo 5 kilometara, ovaj put prelazi preko zaljeva Burnef kako bi spojio otok Normutije s kopnenim gradom Buoar su Mer. Već vijekovima, pored modernog puta, može se primijetiti nasip od mulja koji su lokalni stanovnici stvarali kako bi napravili prirodni prijelaz.

Ipak, put je poznat po nečem drugom - pojavljuje se dva puta dnevno tokom oseke. To znači da imate nešto više od sat da stignete do njega ako želite da putujete na ili s otoka preko kopna. Ako se zadržite predugo, voda može ponovo da se podigne do četiri metra i zarobi sve na putu.