Albanija nudi idealan porodični odmor: Prelijepe plaže na Jadranskom i Jonskom moru privlače milione turista

Prelijepe plaže, kristalno čisto, svijetloplavo Jonsko more, brojne kulturne i historijske znamenitosti, tradicionalna gostoljubivost i još prihvatljive cijene, samo su neki od razloga zbog kojih i turisti iz BiH odlučuju da dane odmora provedu na jugu Albanije.

Atraktivne plovidbe od 20 do 40 eura . A. Bajramović

Cijene smještaja zavise od lokacije, želja i mogućnosti, a mi smo za apartman za pet osoba plaćali 55 eura. Cijene ležaljki i suncobrana su od 5 do 10 eura.

Situacija se iz godine u godinu mijenja, a turizam postaje oslonac razvoja Albanije, zemlje koju je do kraja jula posjetilo oko 5,2 miliona ljudi.

Kugla sladoleda i espreso kafa je nešto više od 1 eura, pizze od 6 do 10 eura, koka-kola košta manje od 2, pivo 2,5-5 eura. U većini restorana, bez obzira na to da li preferirate mediteransku ili kontinentalnu kuhinju, solidan ručak košta od 10 do 15 eura po osobi.

Zbog

jačanja kursa albanskog leka cijene su i na jugu Albanije ove godine nešto više nego ranije, ali prihvatljive u odnosu na uspomene koje ponesete iz zemlje koja je decenijama, pod vlašću paranoičnog Envera Hodže od 1941. do 1985. godine, bila izolirana od ostatka svijeta.