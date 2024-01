Luka Kotor ove godine očekuje više kruzera od Dubrovnika i Venecije: Uplovit će 505 brodova

U Luku Kotor do kraja ove godine uplovit će 505 kruzera sa više od 700.000 putnika izjavio je za Emisiju za pomorce Radija Crne Gore, direktor te kompanije Ljubo Radović. Ukoliko se te najave i ostvare, kako ističe Radović, Kotor će se pozicionirati kao stožer kruzing industriji Jadransko-Jonskog regiona.

Impresivna brojka

Luka Kotor uspješno je okončala prošlogodišnju kruzing sezonu. 434 broda za kružna putovanja tokom 2023., uplovila su u akvatorijum drevnog grada u Boki, istakao je, za Radio Crne Gore, direktor Luke Kotor Ljubo Radović.

- Luka Kotor je prošlu godinu imala kao jednu od najuspješnijih godina. Broj dolazaka brodova je bio na nivou 434 broda što je identično onom ostvarenom u prethodnoj godini, a ali sa značajnim uvećanjem broja putnika.

Više od 20 posto smo imali povećanje broja putnika ako ukupno posmatramo putnike sa kruzera i sa jahti, nekih 508.000. Dakle mi smo prešli pola miliona putnika što predstavlja veliki zazov i veliki značaj jer ako sagledamo kruzing industriju sa aspekta turizma onda je broj putnika glavni turistički proizvod cjele naše industrije - kazao je Radović.

Luka Kotor, prema trenutnim potvrđenim rezervacijama, očekuje rekordnu 2024 .godinu, najavljuje Radović.

- Najavljeno je 505 brodova što je svakako impresivan broj koji izaziva posebnu pažnju i odnos u planiranju u operativnom smislu realizacije svih tih dolazaka. To su potvrđene rezarvacije. Tu treba uzeti u obzir mogućnost da u tom operativnom dijelu dođe do nekih otkaza. Ono što je za nas jako značajno kada je broj putnika u pitanju to je brojka koja ide više od 700.000 putnika.

Mislim da su to brojke koje će Crnu Goru da svrstaju na nivo onoga više od onoga što Dubrovnik ima, a bit ću slobodan i Venecija zbog onih ograničenja koja ima kada je u pitanju boravak brodova. Tako da se Kotor, kao destinacija, pozicionirao kao jedan od najvećih stožera kruzing industrije u Jadransko-Jonskom basenu - kazao je Radović.

Gradna pilona

Luka Kotor će, kao i što je predviđeno Ugovorom o prvenstvenoj koncesiji, uskoro realizovati gradnju pilona, koji će se koristiti za vez većih plovila. Do kraja januara, kaže Radović, očekuju da bude završena i studija koja će definisati smjernice razvoja Kotora kao održive kruzing i turističke destinacije.

Taj dokument izradit će Globalni savjet za održivi turizam, neprofitno udruženje, koje funkcioniše u okviru Ujedinjenih nacija (GSTC). Izradu studije sufinansiraju krovna Svjetska kruzing asocijacija (Crusing Line Industry Association-CLIA), “Luka Kotor” AD i Opština Kotor.