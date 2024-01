Jasmina iz Sarajeva živi u Švedskoj: Djevojke u školu idu u minjacima i psuju nastavnicima

Dodala je kako se ovo odnosi na osnovnu i srednju školu te da je na fakultetu druga priča.

- Ovdje u školu tokom nastave smijete žvakati, jesi, piti, imati kačket na glavi... Smijete oblačiti šta želite. Djevojke mogu doći u minićima, da im sve ispadne i naprijed i nazad. To nikog ne zanima, što je bilo jako čudno za mene. Ja sam u gimnaziji u Sarajevu nosila uniformu - ispričala je.

Incident u školi

Također je spomenula kako se u Švedskoj niko ne persira starije. Dalje je opisala "incident" iz škole.

- Bila je situacija u kojoj je jedna djevojka konstantno pričala. Nastavnik ju je opominjao i opominjao - započela je.

"Učitelji u Švedskoj nemaju nikakva prava"

- Na kraju je njoj dosadilo da je on opominje, tako da je ona ustala, izderala se na njega, opsovala mu, uzela svoje stvari, otvorila vrata i izašla. Toliko je lupila tim vratima da mislim da je čitava škola odzvonila i nikom ništa - nastavila je.

Tvrdi da učitelji u Švedskoj nemaju nikakva prava.

- Ako ga želi izbaciti iz učionice, a dijete to ne želi, šta će on? Ništa. Ne daj Bože da slučajno nekog uzmete za ruku i da mu kažete: ''Izađi.'' Dere se: ''Prijavit ću te, prijavit ću te. Udaraš me" - rekla je.

Dalje je navela kako je kriminal također jedan od ozbiljnijih problema u Švedskoj.

I kriminal problem

- U gradu u kojem ja živim nema toga puno, ali se događa u većim gradovima, kao što su Štokholm i Malmo, posebno u mjestima gdje ima mnogo ljudi koji su došli iz drugih zemalja.

Sad je to duga priča zašto dolazi do takvih stvari. Iako je takva situacija kakva jest, znači pucnjava lijevo-desno, kada uđu u zatvor, bolje im je nego što im je bilo vani. Imaju sve uvjete. Imaju bolju sobu nego ja. Neko za nešto dobije 10 godina, a vani su poslije pet godina - priča, prenosi Index.