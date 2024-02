Ovo su države u Evropi u kojima je najsigurnije hodati noću: Pogledajte gdje se nalazi BiH

Na portalu Adventourely.com objavljen je tekst pod naslovom “How Safe Do People Feel to Walk Alone at Night in Europe” (Koliko se ljudi osjećaju sigurnima dok šetaju noću u Evropi) i popis zemalja koje se smatraju najsigurnijima u Evropi za hodanje noću.

Možda je to za neke iznenađujuće, a nekima nije, ali Hrvatska se našla na prvom mjestu i tako zapravo zauzela titulu jedne od najsigurnijih zemalja u Evropi. Na drugom mjestu je Slovenija, na trećem Island, na četvrtom Gruzija, a na petom Švicarska. Što se tiče onih manje sigurnih, to su Švedska, Velika Britanija, Belgija, Bjelorusija, a kao najopasnija zemlja za šetnju po noći proglašena je Francuska, koja se samim time i našla na posljednjem mjestu.

Zanimljivo je da je BiH na 26. mjestu, ispred nas su i Hrvatska, koja u prvih top 3, ali i Srbija, koja je na 15. mjestu. Kako tvrde, provedeno istraživanje temeljeno je na subjektivnoj percepciji sigurnosti među pojedincima kada sami hodaju ulicama noću u različitim zemljama.