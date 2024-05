Za godišnje odmore potrebno "podebljati" budžet: Isplativije ljetovati u Antaliji nego u Makarskoj!

Brojni građani BiH uveliko planiraju svoj godišnji odmor, a svi oni koji su se odlučili ljetovati na moru, značajno će morati „podebljati“ svoj budžet. Da su se silna poskupljenja odrazila i na ljetovanje, vidljivo je i po cjenovnicima turističkih agencija, ali i jednostavnom pretragom na popularnim internet-platformama za rezervaciju i iznajmljivanje smještaja.



Više za 30 posto

Bosanci i Hercegovci koji namjeravaju svoj odmor provesti na Jadranu ove sezone će morati biti spremni izdvojiti više novca nego lani. Tako su u susjednoj Hrvatskoj još lani povećali cijene smještaja za 30 posto, a iako tamošnji iznajmljivači navode da upravo zbog tog lanjskog drastičnog poskupljenja ove godine neće dirati cijene, ipak je izgledno da je većina postupila drugačije.

U špici sezone noćenje u hotelu za četveročlanu porodicu na bazi polupansiona na području Makarske košta od 900 do 1.700 KM. Ipak, zanimljivo je da su smještajni kapaciteti u tom periodu gotovo popunjeni.

Kada je riječ o privatnom smještaju u susjednoj Hrvatskoj, naprimjer u Tučepima, omiljenoj destinaciji brojnih bh. građana, cijene najma apartmana za četveročlanu porodicu kreću se oko 150 eura, odnosno skoro 300 KM. Kada se tome doda činjenica da su cijene hrane i pića također više nego lani, jednoj porodici za sedam dana odmora treba više od 3.000 odnosno i do 5.000 KM u zavisnosti od vrste smještaja.

I u Crnoj Gori su više cijene nego lani, samo hotelski petodnevni boravak u Budvi, i to polupansionski, četveročlanu porodicu koštat će najmanje 2.500 KM.

Rasprodati aranžmani

S druge strane, ne jenjava interes za ljetovanjem u Turskoj, Egiptu, Tunisu... Štaviše, većina tih aranžmana je rasprodata.

Sedmodnevni boravak u hotelu s četiri zvjezdice, s all inclusive uslugom, u Antaliji se može pronaći već od 1.200 KM po osobi, a u Tunisu od 900 do 2.400 KM. U Hurgadi u špici sezone sedmodnevni boravak, također all inclusive, košta 1.380 KM po osobi. U zavisnosti od vrste hotela, djeca do 12, ali i 14 godina imaju besplatan smještaj i plaćaju samo avionsku kartu, pa je, sudeći prema cjenovniku, isplativije ljetovati u Egiptu već u Makarskoj.

Ni Neum nije jeftin

U Neumu, gdje ljetuje veliki broj bh. građana, posebno dijaspore, cijene noćenja su u odnosu na lani više za 10 ili 15 posto. Tako će četveročlanoj porodici za pet noćenja u hotelu trebati najmanje 3.000 KM. S druge strane, za petodnevni apartmanski smještaj za četiri osobe potrebno je izdvojiti od 700 do 1.500 KM.