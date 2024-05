Instagram travel bloger otkriva ljepotu BiH: Za ovo mjesto sigurno niste čuli

Farah Explores je korisničko ime djevojke na društvenim mrežama koja kaže da joj je velika želja inspirirati iz dana u dan i sebe i druge da idu korak dalje od onog što su navikli. Uživa da otkriva skrivena i divlja mjesta te često objavljuje ljepote Bosne i Hercegovine, a među njima je i kanjon Mostarska Bijela.

Budite na oprezu

- Između Mostara i Jablanice smjestila se ova otvorena pećina i Mostarska Bijela! Rijeka Bijela svojim dijelom je podzemna rijeka koja prolazi kroz ovu usku pećinu. Krov pećine je skoro cijelom dužinom pomalo otvoren i upravo zbog toga, ovo mjesto je jedinstveno i čarobno - napisala je u svojoj objavi na Instagramu.



Dodala je da je velika vjerovatnoća da na ovoj stazi naiđete na zmije pa budite na oprezu.

Slaba obilježja

Mostarska Bijela se nalazi između Mostara i Jablanice. Vozeći se magistralnim putem iz pravca Jablanice, u mjestu Bijela, prije vijadukta, skrenite u ulicu lijevo.

Vozilo možete odmah ostaviti na proširenju puta ili produžite 500 metara do Salakovačkog jezera i tu se parkirajte. Nakon toga vas čega dva i po do tri sata šetnje duge devet kilometara do Mostarske Bijele. Nažalost, staza je slabo obilježena.

No, budite sigurni da će vas dočekati iznimna ljepota nakon što pređete kroz približno 80 metara dugu pećinu, a to je ovaj fascinantni vodopad.