Zbog paprenih cijena na Jadranu i plitkih džepova: Bh. rijeke i jezera kao alternativa morskoj obali

Dok je većini građana BiH plitak džep za ljetovanje u Turskoj ili Egiptu, a morska obala zbog paprenih cijena smještaja i usluga nedostižna, pogotovo u susjednoj Hrvatskoj, dotle je značajan broj onih kojima su daleko privlačnije plaže na brojnim bh. jezerima i rijekama.



Strani turisti

Da BiH obiluje sjajnim lokacijama uz jezera i rijeke, kojima se godinama dive strani turisti, nije nepoznanica, ali u posljednje vrijeme sve više domaćih turista, upravo u takvim mjestima, bira alternativu razvikanom Jadranskom moru.

Ponuda je ogromna, od Boračkog, Prokoškog, Papraskog, Ramskog, Plivskog i inih jezera, sve do kompleksa slanih Panonskih, kao i do rijeka od Neretve do Une.