Iskusite nevjerovatnu kuhinju i bogatu historiju Mardina

Turska je istinski gastronomski raj s raznovrsnom kulinarskom kulturom. U ovom gastronomskom mozaiku, jugoistočna provincija Mardin se ističe svojim jedinstvenim kulinarstvom koje odražava njeno multikulturalno naslijeđe, prenosi Anadolija.

Kao jedno od najljepših mjesta na Putu svile i dom mnogim narodima i vjerovanjima, Mardin se može pohvaliti bogatom kuhinjom koja koristi sve proizvode regije i pokazuje kulturalno bogatstvo rodnog mjesta poljoprivrede.

Mardin, kuhinja civilizacije

Svaki obrok u Mardinu, od doručka do večere, postaje gozba s različitim receptima koji ugađaju svakom nepcu. Multikulturalna struktura Mardina ima velik utjecaj na njegovu kulturnu baštinu, kao i arhitekturu i društvene običaje.

Prošlost grada, bogata različitošću, čini ga nezaobilaznom destinacijom za gurmane koji traže jedinstveni okus kulinarskog mozaika Anadolije.

Kao i u cijeloj regiji, kuhinja Mardina se temelji na mesu. Mnoga jela kombinuju voće i meso, kreirajući jedinstven okus. No začinsko bilje, poput divljeg krastavca, tuje, slatkog korijena i čička također igraju važnu ulogu u kuhinji ovog grada.

Osim toga, Mardin je poznat po obilnoj upotrebi začina – naslijeđe ovog mjesta na istorijskom Putu svile. Začini poput cimeta, korijandera, kardamoma, đumbira i pimenta često se koriste i u slanim i slatkim jelima.

Mardin doručak, najbolji za početak dana

Nema sumnje da je turski doručak najbolji način da započnete dan tokom vaše posjete. Regionalne razlike u jelima su velike. Tradicionalni doručak u Mardinu je raznolik, a uključuje lokalne proizvode nabavljene iz Mardina i okolice.

Zvijezde mardinskog doručka su bez sumnje lokalni sirevi, dostupni tokom skoro svakog godišnjeg doba, poput mardinskog lavasa, dil sira, neslanog slatkog sira i kozjeg sira.

Doručak još uključuje za’atar, prirodni maslac, tahini melasu, Mardin Derik masline i još mnogo delicija.

Geografske oznake, jedinstveni okusi

Nakon doručka možete posjetiti slikovite kamene kuće, crkve, manastire i džamije Mardina. Kad ogladnite, možete probati gastronomske specijalitete sa geografskim oznakama, kao što su sembusek (pecivo punjeno mesom) i Mardin icli kofte (bulgur punjen mljevenim mesom). Nakon toga možete prošetati istorijskim čaršijama grada i prepustiti se uživanju u mardinskim kebabima i kuhanim jelima za večeru.

Među najpoznatijim tradicionalnim jelima grada su kebab od luka, kibbe (punjene tripice), alluciye (gulaš od šljiva) i firkiye (janjeći gulaš sa zelenim bademima). Posebno preporučujemo punjena rebra sa geografskom oznakom uz čašu sirijskog vina iz vinogradarske kulture Mezopotamije. Dok će vas rebra, pripremljena prema stoljetnom receptu, ostaviti oduševljenim, sirijska vina će biti odličan dodatak zahvaljujući intenzivnoj aromi. Harire, dezert koji podsjeća na puding, pripremljen prvenstveno od melase od grožđa, odličan je za kraj. Ne napuštajte grad bez da probate poznatu mirru, jaku kafu sličnoj turskoj koja se služi u šoljicama.

Ukusni suveniri

Ponesitte djelić Mardin kulture kući. Pored slatkiša od badema, obojenih u plavo biljnim pigmentom dobijenim od Lahor drveća, i mardinskog bulgura (sa geografskom oznakom), savršeni pokloni mogu biti i cevizli sucuk (kobasica od oraha i melase od grožđa), pečene leblebije i nagrađivano maslinovo ulje od Derik maslina.

Ovi suveniri vam omogućavaju da ponovo okusite Mardin dugo nakon posjete. Mardin proizvodi razne vrste sirijskih vina koje možete probati u čaršijama i vinogradima regije. Nakon degustacije, možete se, sa dragim ljudima, prepustiti užitku vina po vašem ukusu.

Savjeti za turiste

U Mardin se može doći direktnim letovima iz turskih gradova. Let iz Istanbula do Mardina traje dva sata. Autobusi, taksi prevoz i auta za iznajmljivanje su dostupni od aerodroma Mardin do centra grada.

Mardin nudi različite opcije za smještaj, od lanaca hotela do pansiona. Za najbolji doživljaj autentične mardinske atmosfere, možete odsjesti u obnovljenoj mardinskoj kući koja služi kao hotel u Starom gradu.

Dok ste u Mardinu, posjetite Mardinsku tvrđavu, medrese Zinciriye-Kasimiye, Veliku džamiju, manastir Mor Gabriel, Muzej Mardin, drevni grad Dara, te uličice i kamene kuće grada.