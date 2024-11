Beograđanka posjetila Sarajevo pa se iznenadila reakcijom ljudi: Teško je objasniti grad koji me tako iznenadno primio

Beograđanka Nina Gavrilović je odlučila posjetiti Sarajevo, ali nije mogla da vjeruje koliko su reakcije ljudi bile različite od onoga što je očekivala - šokirala ju je toplina, neposrednost, ali i neočekivane reakcije na njen dolazak.

Njen tekst prenosimo u cjelosti

„Da li si sigurna da hoćeš da ideš u Sarajevo?“ pitala me kuma nekoliko dana prije nego što sam krenula na aerodrom. Iako često putujem, nikada me nije više ljudi čudno pogledalo kad sam im saopštila destinaciju. Sigurna sam, šta najgore može da mi se desi – dijabetes od baklave, našalila sam se i kupila kartu za glavni grad Bosne i Hercegovine.

Kaldrma Baščaršije

Dok sam čekala polijetanje, gledala sam ljude oko sebe - mahom gastarbajtere, koji su glasno objašnjavali zabrinutoj rodbini kada i gdje da ih sačeka, i shvatila reakcije svojih prijatelja. Nije svejedno tek tako krenuti iz Beograda i pričati o gradu koji je toliko promijenjen i podijeljen. Znala sam da idem kod prijatelja, ali osim druženja i vrhunske jagnjetine, nisam imala pojma šta da očekujem. Neobično topao oktobar preveo me preko piste i ubrzo smo sletjeli. Grad se prostirao ispod mene, kao sviježe pečena pogača, okružen brdima. U glavi su mi se preplitale slike šarenih dućana, novih žutih tramvaja i scena iz dokumentaraca o opsadi grada. Ispred mene je bio grad kontrasta, gdje se neobična tolerancija sudara sa raskolima, gdje devojke u mini suknjama zaobilaze žene u burkama, a orijent i kruta evropska kultura nailaze na svoje ušće oivičeno kaldrmom Baščaršije. Teško je objasniti grad koji me tako iznenadno primio.

Klasičan turista

Sarajlije su uspjele da pomire nove tržne centre i stare ćevabdžinice, rupe od metaka i nadu u bolju budućnost. Uspjeli su, kao nigde drugde, da nastave nakon sukoba koji bi mnoge zauvijek otuđio. A evo mene, kaskam Vilsonovim šetalištem, trudim se da zapamćujem obrise zgrada koje se razlivaju preko Miljacke. Osim tabli sa natpisima strahota koje su se u nekim ulicama dešavale, sada se osjećam kao klasičan turista. Džepovi puni magneta, obišla sam sva obavezna mjesta, a moji domaćini su se trudili da iz grada odem vesela i, naravno, barem nekoliko kilograma teža nego što sam došla.

Prva razlika koja odmah upada u oči jeste koliko su Bosanci neposredni. Ne miješajte to sa nepristojnošću, jer to zaista nije slučaj. Pošto sam grad obilazila uglavnom sama, dva puta mi se desilo da je neko sjeo za moj sto i započeo razgovor. U jednom trenutku me žena čak upoznala sa sestrom, a drugi put mi je doktor, uz čaj ispod čuvene Sebilj česme, objasnio šta ga to kod žena nervira. I, naravno, nakon dvadeset minuta jadanja, rekao mi je "Nemoj bona, šta zamjeriti."