Merima Bašić za "Avaz" otkrila kako je živjeti u Puketu: Ostat ću ovdje dok ne budem spremna za borbu

Bh. kikbokserka i trenerica Merima Bašić boravi na Tajlandu, gdje je otputovala kako bi trenirala i usavršila svoje vještine u kampu Phuket Fight Club, u Puketu, a kako je otkrila za „Dnevni avaz“ redovno trenira i maksimalno je posvećena tome.

- Ovo je možda treći put da dolazim ovdje. Bila sam u Bangkoku nekih petnaestak dana. Tu sam bila u posjeti kampu koji je jako popularan, u vlasništvu jednog tajladnskog borca Superbona i on je ekstra popularan u Aziji. Trenirala sam, ali to je bilo da vidim taj kamp i da treniram s njima. Potom sam došla u Puket (Phuket) i tu ću ostati. Dobila sam vizu na godinu, tako da neću mnogo žuriti kući, jer svaki put kad sam tu imam neko limitirano vrijeme, al' to nije dobro zato što sama adaptacija na klimu, na treninge, na sve može potrajati mjesec do dva da biste ušli u kompletan trenažni proces i da biste mogli uraditi ono zbog čega dođete na Tajland – rekla je Bašić za „Dnevni avaz“.

Bašić kaže da jedan njen tipičan dan u kampu izgleda tako da počinje s treningom u 7.15 sati, s obzirom i na temperature koje su znatno visoke, čak i u doba zime, gdje je temperatura 30 stepeni. Dodala je da treninzi traju dva sata, ovisno o rasporedu.

- Phucket Fight klub, gdje ja trenutno treniram, je najbolji klub u Puketu, u tom smislu da imate jako dobre sparing partnere, trenere. Borci su iz cijelog svijeta; nije samo kad dođete tu da radite s ljudima s Tajlanda. Ne, ovdje dolaze svi borci na pripreme, u kamp, da, naravno, rade s borcima koji su također dobri i spremni. Popodne je trening u 16.30 sati. Uglavnom, tajlandski boks se trenira dva puta dnevno, neka dva do dva i po sata, što znači da u toku dana imate trening pet sati. Naravno, trebate vrijeme za odmor, za pripremanje za sljedeći trening, tako da, u biti, kad dođete u kamp, kad počnete ozbiljno s treningom, to je to. Nema baš puno prostora za druge aktivnosti – ističe Bašić.

Slobodne aktivnosti

Kada je riječ o slobodnim aktivnostima, dok je bila u Bangkoku, bila je njime oduševljena i dala je sebi vrijeme za odmor i opuštanje. Istakla je da je tokom sredine sedmice i vikendom koristila vrijeme za obilazak, a Bangkok je ogroman i ima od 12 do 15 miliona stanovnika. Tu je više vremena dala sebi, jer nije znala da li će ponovo dolaziti u ovaj grad. Kada je riječ o Puketu, kaže da nije neki veliki zaljubljenik okeana.