"Avaz" na Tajlandu: Biste li probali pečene skakavce ili krokodila s roštilja

Danas je drugi i zadnji dan Međunarodnog festivala vatrometa 2024. koji se održava u Pataji na Tajlandu. Festival koji se održavao i jučer nosi naslov „Festival boja“ i prikazuje impresivne vatrometne spektakle najboljih timova iz Srbije, Hong Konga, Njemačke, Filipina i Ujedinjenog Kraljevstva.



Korištenjem napredne tehnologije i kreativne umjetnosti, vatrometi simboliziraju međunarodno zajedništvo i saradnju, naveli su organizatori..

Ove godine događaj je privukao ogromne mase lokalnih posjetitelja i međunarodnih turista, ispunivši glavnu plažu u ovom svjetki popularnom turističkom središtu i stvarajući svečanu atmosferu u jeku sezone. Večeras će Festival biti zatvoren još jednim spektakularnim vatrometom i koncertom

Uoči još jedne velike zabave, Pataja vrvi posjetiocima. Pored šopinga u ogromnim tržnim centrima i masaža veoma povoljnih cijena, strancima su prava atrakcija “aščinice” i restorani na cesti gdje se doslovno može probati sve – od pečenih bubašvaba i skakavaca do krokodila s roštilja.

Ulična hrana je super jeftina, kao i inače hrana na Tajlandu. No, nismo nismo se ni usudili probati kakvog su ukusa… Za sebe smo birali buffet u tržnom centru gdje obrok uz izbor pet supa i salata košta 9 eura.