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PATAJA VRVI POSJETIOCIMA

"Avaz" na Tajlandu: Biste li probali pečene skakavce ili krokodila s roštilja

Ulična hrana je super jeftina, kao i inače hrana na Tajlandu

Vatromet u Pataji na Tajlandu. Avaz

N. H.

30.11.2024

Danas je drugi i zadnji dan Međunarodnog festivala vatrometa 2024. koji se održava u Pataji na Tajlandu.

Festival koji se održavao i jučer nosi naslov „Festival boja“ i prikazuje impresivne vatrometne spektakle najboljih timova iz Srbije, Hong Konga, Njemačke, Filipina i Ujedinjenog Kraljevstva. 


Korištenjem napredne tehnologije i kreativne umjetnosti, vatrometi simboliziraju međunarodno zajedništvo i saradnju, naveli su organizatori..

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz

Ove godine događaj je privukao ogromne mase lokalnih posjetitelja i međunarodnih turista, ispunivši glavnu plažu u ovom svjetki popularnom turističkom središtu i stvarajući svečanu atmosferu u jeku sezone. Večeras će Festival biti zatvoren još jednim spektakularnim vatrometom i koncertom

Uoči još jedne velike zabave, Pataja vrvi posjetiocima.

Pored šopinga u ogromnim tržnim centrima i masaža veoma povoljnih cijena, strancima su prava atrakcija “aščinice” i restorani na cesti gdje se doslovno može probati sve – od pečenih bubašvaba i skakavaca do krokodila s roštilja.

Ulična hrana je super jeftina, kao i inače hrana na Tajlandu. No, nismo nismo se ni usudili probati kakvog su ukusa… 

Za sebe smo birali buffet u tržnom centru gdje obrok uz izbor pet supa i salata košta 9 eura.

Inače, Festival je organiziran od Grada Pataja i Uprave provincije Chonburi, a cilj mu je promocija turizma, jačanje lokalne ekonomije i podrška lokalcima kroz tržišta hrane i rukotvorina lokalnih prodavača.

# PATAJA
# TAJLAND
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