Britanac posjetio Sjevernu Koreju i otkrio bizarna pravila kojih se morao pridržavati

Tokom posjete dobio je organizirani obilazak grada Rasona, posebne ekonomske zone u blizini granica s Kinom i Rusijom, jednog od rijetkih mjesta koje turisti smiju posjetiti, prenosi Daily Mail. Susreo se i s nekoliko neobičnih situacija, poput obilaska tvornice flaširane vode u kojoj nije bilo radnika, a prisustvovao je i nastupu školaraca koji su pjevali pjesme posvećene svom vođi Kim Jong Un

Britanski youtuber i influencer Mike O'Kennedy, kojeg na Instagramu prati više od 88 hiljada ljudi, posjetio je Sjevernu Koreju i opisao stroga pravila kojih se morao pridržavati tijekom boravka u toj zemlji. 28-godišnjak je proveo pet dana u jednoj od najizoliranijih zemalja na svijetu, nakon što je zemlja ponovno počela primati turiste uslijed popuštanja mjera uvedenih tijekom pandemije covida-19.

Putovanje je moralo biti planirano mjesecima unaprijed

Prije dolaska u zemlju, Mike i njegova turistička grupa, u kojoj su bili posjetitelji iz Francuske, Njemačke i Australije, morali su držati rolete na prozorima aviona zatvorenima kako ne bi vidjeli zemlju iz zraka. Putovanje je moralo biti planirano mjesecima unaprijed putem turističke agencije, a na granici su ga tražili popis svih elektroničkih uređaja koje ima sa sobom.

"Taj popis morao je odgovarati stvarima koje nosimo sa sobom i prilikom izlaska, ne zato što su zabrinuti što ćemo ponijeti, nego zbog onoga što bismo mogli ostaviti iza sebe. Nije dopušteno unijeti ništa što bi se moglo smatrati politički osjetljivim, poput knjige o Sjevernoj Koreji ili USB-a s političkim sadržajem izvan zemlje", objasnio je Mike. Samostalni putnici trebaju dopuštenje Ministarstva vanjskih poslova.

Nema interneta

Sjeverna Koreja izrazito je centralizirana totalitarna država. Iako je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, ima jednu od najvećih vojski i ulaže značajna sredstva u svoj ilegalni nuklearni i balistički program. Nema signala za mobitele, interneta ni bankomata.

Točnije, građani nemaju pristup globalnom internetu. Umjesto toga, postoji zatvorena mreža nazvana Kwangmyong, gdje su dostupne samo domaće stranice koje su pod strogom kontrolom vlasti.

Turistima nije dopušteno komunicirati s lokalnim stanovništvom, koristiti toalet bez dopuštenja ni šetati sami. Mike je ispričao da su ga cijelo vrijeme pratila trojica sjevernokorejskih vodiča, uz fotografa i vozača, te da unatoč njihovoj ljubaznosti nije mogao otkloniti osjećaj da je stalno pod nadzorom. "Čak sam im nekoliko puta morao reći kad želim koristiti toalet. Nigdje drugdje u svijetu to mi se nije dogodilo", rekao je za BBC.

"Vidio sam malo ljudi, nijedan auto"

U videu koji je objavio na YouTubeu, vidi se kako pokušava otvoriti prozor u hotelskoj sobi, ali shvaća da je zapečaćen. Tijekom putovanja vodili su ga da hrani jelene u parku, a posjetio je i banku te tvornicu flaširane vode.

Također je rekao kako ga je iznenadila ogromna količina poljoprivrednog zemljišta, te su mu objasnili da se ono gnoji ljudskim izmetom lokalnog stanovništva. "Rekli su nam i da se u zemlji ne koristi kemijsko gnojivo, već stanovnici skupljaju vlastiti izmet koji se zatim koristi kao organsko gnojivo na poljima."

Unatoč velikim poljoprivrednim površinama, kaže da nije vidio nikakve strojeve ni opremu za žetvu tijekom dvosatne vožnje kroz selo. Dodao je: "U tom vremenu vidio sam možda dvadesetak ljudi, vrlo malo ljudi, nijedan auto, možda jedan ili dva taksija cijelim putem."

"Čudna atmosfera"

Mike je bio vrlo svjestan da on i njegova grupa dobivaju poseban tretman, ali nije mogao ignorirati "čudnu atmosferu" zbog ograničenog i kontroliranog kontakta s lokalnim stanovništvom.

"Čudna atmosfera je u Sjevernoj Koreji, ali to sam i očekivao. Osim grupe s kojom sam došao, doslovno nema nikoga. To je čudno. Također mi je jako čudno što ne mogu jednostavno ujutro raditi što želim. Ne mogu se samo probuditi i prošetati, niti otići nešto pojesti", rekao je.

Unatoč nelagodi, jedne večeri Mike i njegova grupa dobili su "mali okus doma" jer su ih odveli u bar gdje su probali sjevernokorejsko pivo i soju. Nakon toga Mike je posjetio srednju školu u Rasonu, gdje je razgovarao s učenicima koji uče engleski. Gledao je i nastup desetaka djece iz Rasona koji su izveli pjesmu i ples u čast Kim Jong Una.

"Stalna tema tijekom cijelog putovanja bila je potpuna odanost koju ljudi iskazuju Kim Jong Unu. Iako sam svjestan da vjerojatno nemaju puno izbora jer bi otvorena kritika vlasti značila uhićenje, javna slika Kim Jong Una ovdje je više od slike vođe – za njih je on božanstvo", rekao je Mike.

Još neke zanimljivosti o Sjevernoj Koreji

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