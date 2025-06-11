Pohvala European Best Destination: Blagaj kao peti skriveni dragulje Evrope

Prema istaknutom turističkom portalu European Best Destination, Blagaj kod Mostara se našao kao peta destinacija među najljepšim skrivenim draguljima Starog kontinenta za ovu godinu.

European Best Destination spada među vodeće nezavisne autoritete u turizmu, a u fokusu kratkog opisa stoji da je Blagaj dom jednog od najbolje čuvanih tajnih mjesta-Derviške tekije , koja je sagrađena uz samu liticu ispod koje izvire rijeka Buna.

Upravo su Tekija koja se nalazi s desne strane vrela rijeke Bune, najvećeg kraškog izvora u Evropi i ispod ogromne kamene litice visine preko 200 metara, već stoljećima mjesto inspiracije i duhovnog zadovoljstva.

Pouzdano se zna da je Tekija izgrađena na mjestu starijeg bogumilskog svetišta, a prvi pisani trag o tom objektu je onaj iz 1664. godine Evlije Čelebije.

Više puta je obnavljana tokom prethodnih stoljeća, a posljednji put 2013. godine, nakon arheoloških istraživanja koje je predvodio naš ugledni stručnjak prof.dr.Enver Imamović.

Tekija je u prošlosti bila dom kaderija, rufaija, halvetija i nakšibendija. Jedinstvena je u BiH i po tome što su u njoj, kako je poznato, svojevremeno derviši bili stalno nastanjeni.

Nalazi se i na listi nacionalnih spomenika BiH, a nakon Ajvatovice je označena kao drugo najveće dovište, čija višestoljetna tradicija ukazuje na kontinuitet kulturnog i duhovnog života na tim prostorima.

Kosačin kastel

Uz Vrelo Bune i Dervišku tekiju, Blagaj je poznat i po Starom gradu ili Stjepan-gradu, rodnom mjestu bosanske kraljice Katarine.

Taj Kosačin kastel, koji je Katarininom ocu Stjepanu, istinskom zaštitiniku bosanskih patarena i Crkve bosanske, uglavnom, služio kao ljetna rezidencija, zadnjih godina jako privlači turiste, premda do njega vodi uska krivudava staza. To srednjovjekovno zdanje je znatno revitalizirano zahvaljujući Agenciji „Stari grad“ Mostar.

Blagaj obuhvata, praktično, sve historijske epohe, od ilirske gradine, perioda kasne antike, srednjeg vijeka pa sve do osmanskog perioda.

Stoljećima je bio kulturno i trgovačko središte, o čemu svjedoče podaci da je u svom zlatnom periodu imalo čak sedam džamija, dva hana, četiri musafirhane, medresu, kiraethanu, sedam mlinica sa 28 mlinova te impresivnih sedam kamenih mostova, od čega četiri na rijeci Buni, jedan na Bunici i dva na ponornici Posrt. Kroz četiri stoljeća svog postojanja značajan je kao centar nahije, kadiluka i vilajeta.

"Šeher Blagaj, a kasaba Mostar"

Narodna izreka "šeher Blagaj, a kasaba Mostar" sačuvala se kao svjedočanstvo o nekadašnjem primatu grada na izvoru Bune.

Na tako malom prostoru mnoštvo je kulturno-historijskog nasljeđa, ali i prirodnih ljepota što je i dalje jedan nenarušeni sklop.

Blagaj je poznat i po kompleksu Velagićevina, koji je jedan od najljepših spomenika stambene arhitekture u BiH, ali i po Sultan-Sulejmanovoj džamiji.

Blagaj je i mjesto u kojem su bogomolje i pravoslavaca i katolika. Tu su crkva svetog Vasilija Ostroškog i Crkva Svetog Trojstva, koje se nalaze gotovo u istoj ravni uz obale Bune.

Uz obale Bune su i brojni autokampovi, a u blizini njenog izvora nalazi se nekoliko restorana čiji je specijalitet bunska pastrmka, a od slatkih jela to je smokvara.