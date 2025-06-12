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PUTOVANJA

Kopenhagen: Top destinacija i savršen odraz opuštenog tempa života

Očarava spojem gastronomske izvrsnosti, vrhunskog dizajna, kraljevske historije i održivog urbanog života

Kopenhagen. Urlaubstracker.de

I. P.

12.6.2025

Danska je rangirana među najsretnije zemlje svijeta. Ističe se opuštenim tempom života, liberalnim društvenim stavovima i besprijekornim dizajnom, a Kopenhagen, njen živopisni glavni grad, savršen je odraz tog duha.

Kopenhagen – ili kako ga lokalci zovu København – očarava spojem gastronomske izvrsnosti, vrhunskog dizajna, kraljevske historije i održivog urbanog života. Zašto biste u 2025. svakako trebali posjetiti dom hyggea, otkrivamo u nastavku.

Opuštena atmosfera

U Kopenhagenu održivost nije samo trend, već način života. Bicikl je glavno prijevozno sredstvo, a gradska luka toliko je čista da u njoj možete zaplivati. 

Grad je pravi raj za bicikliste – ovdje ima više bicikala nego stanovnika, a infrastruktura savršeno podržava ovaj zeleni način prijevoza.

Hygge – danski koncept udobnosti

Ali ono što Kopenhagen čini uistinu posebnim jest hygge – danski koncept udobnosti i topline koji stvara osjećaj zadovoljstva i mira. 

Tokom dugih zima, Danci ga njeguju uz treperave svijeće na prozorskim daskama, mekane deke prebačene preko stolica u kafićima i toplo svjetlo stolnih lampi koje dopunjuje ugodnu atmosferu domova i restorana.

# KOPENHAGEN
# PUTOVANJA
# DANSKA
# LIFESTYLE
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