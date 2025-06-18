Robert Dacešin: Nigdje boljih ljudi, ljepše zemlje, bogatije historije i veće nepravde nego u Iranu

Bosanskohercegovački pustolov Robert Dacešin prisjetio se svog putovanja u Iran i u emotivnoj objavi podijelio zašto mu je ta zemlja ostala u posebnom sjećanju. Njegove riječi izazvale su snažne reakcije brojnih pratilaca.

- Nigdje boljih ljudi, ljepše zemlje, bogatije historije i veće nepravde... Ukoliko biste pitali bilo kojeg putnika na svijetu koji je imao priliku da posjeti nekoliko kontinenata koja mu je omiljena zemlja u kojoj je bio, mogu da tvrdim s 99 posto sigurnošću da će svi oni reći Iran. Zašto? Zato što su ljudi neka nova količina dobrote koju vjerovatno nikada ranije niste osjetili, hrana nešto najbolje što ćete probati, a gradovi istinski muzeji na otvorenom. Zato što ljudi i dalje čitaju poeziju umjesto da koriste društvene mreže i njeguju prave porodične vrijednosti koje su mnogi davno zaboravili - napisao je Dacešin.

Jedna od najsigurnijih zemalja

Naglasio je kako je Iran jedna od zemalja u kojoj se osjećao najsigurnije, te da ga duboko pogađa način na koji ga zapadni mediji često prikazuju.