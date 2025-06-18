Robert Dacešin: Nigdje boljih ljudi, ljepše zemlje, bogatije historije i veće nepravde nego u Iranu

Bosanskohercegovački pustolov Robert Dacešin prisjetio se svog putovanja u Iran i u emotivnoj objavi podijelio zašto mu je ta zemlja ostala u posebnom sjećanju. Njegove riječi izazvale su snažne reakcije brojnih pratilaca.
- Nigdje boljih ljudi, ljepše zemlje, bogatije historije i veće nepravde... Ukoliko biste pitali bilo kojeg putnika na svijetu koji je imao priliku da posjeti nekoliko kontinenata koja mu je omiljena zemlja u kojoj je bio, mogu da tvrdim s 99 posto sigurnošću da će svi oni reći Iran. Zašto? Zato što su ljudi neka nova količina dobrote koju vjerovatno nikada ranije niste osjetili, hrana nešto najbolje što ćete probati, a gradovi istinski muzeji na otvorenom. Zato što ljudi i dalje čitaju poeziju umjesto da koriste društvene mreže i njeguju prave porodične vrijednosti koje su mnogi davno zaboravili - napisao je Dacešin.
Jedna od najsigurnijih zemalja
Naglasio je kako je Iran jedna od zemalja u kojoj se osjećao najsigurnije, te da ga duboko pogađa način na koji ga zapadni mediji često prikazuju.
- Iran koji sam ja doživio sigurniji je od većine evropskih i američkih metropola i ne znam da li na planeti postoji mjesto koje je toliko na lošem glasu, a ustvari toliko divno - dodao je.
Organizacija putovanja u Iran
Otkrio je i da je planirao s vlastitom agencijom organizirati putovanja u Iran, ali da je zbog trenutne situacije odlučio od toga odustati – barem za neko vrijeme.
- Nadam se samo da će moji prijatelji koje imam tamo, ali i drugi divni Iranci koje sam upoznao po svijetu biti ok, te da će jednoga dana zapadni svijet konačno shvatiti ko su pravi negativci u današnje vrijeme. Tokom boravka tamo snimio sam i ovaj video u kojem ćete razumjeti zašto sve ovo pričam - zaključio je.
Reakcije pratitelja
Njegovu objavu podržali su i brojni pratitelji, posebno oni koji su imali priliku posjetiti Iran.
- Kad to kaže neko ko je proputovao čitav svijet, onda to ima neku težinu… Poštovanje - napisao je jedan korisnik, dok je druga osoba dodala: "I ja sam proputovala nekih 90-ak zemalja i u potpunosti se slažem s Robertom. Nigdje se nisam osjećala ugodnije i 'dobrodošlije'. Sem toga, Iranci su izuzetno kulturni i puni poštovanja prema ženama. Šetale smo mi žene kasno noću gradovima i nijedan, ama baš nijedan muškarac nije se ponašao nepristojno. Ja im skidam kapu i naklon do poda."