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HRVATSKA

Dalmacija je atrakcija i ovog ljeta: Velike gužve danas u Dubrovniku i Splitu

Gužve se stvaraju i na šetnicama, dok turisti neumorno fotografiraju svaki kutak grada

Brojni turisti u Dalmaciji - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

19.6.2025

Hrvatsko primorje je velika atrakcija i ovog ljeta. Fotoreporteri Pixsella su danas zabilježili velike gužve u Dubrovniku, iako sezona nije dosegla vrhunac.

Gužve se stvaraju i na šetnicama, dok turisti neumorno fotografiraju svaki kutak grada.

Reporteri Pixsella su boravili na trajektu Petar Hektorović na relaciji Split - Vis. Tu su također zabilježene velike gužve, a brojni turisti su uživali u vožnji. Ništa drugačije nije bilo ni na plažama u Splitu.

Šta su sve zabilježili pogledajte u galeriji fotografija.

# DUBROVNIK
# VIS
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