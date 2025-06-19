Dalmacija je atrakcija i ovog ljeta: Velike gužve danas u Dubrovniku i Splitu

Hrvatsko primorje je velika atrakcija i ovog ljeta. Fotoreporteri Pixsella su danas zabilježili velike gužve u Dubrovniku, iako sezona nije dosegla vrhunac.

Gužve se stvaraju i na šetnicama, dok turisti neumorno fotografiraju svaki kutak grada.

Reporteri Pixsella su boravili na trajektu Petar Hektorović na relaciji Split - Vis. Tu su također zabilježene velike gužve, a brojni turisti su uživali u vožnji. Ništa drugačije nije bilo ni na plažama u Splitu.

Šta su sve zabilježili pogledajte u galeriji fotografija.