Ovih 5 država u svijetu nemaju aerodrome: Znate li koje su?

Jeste li znali da do pet svjetskih destinacija turisti stižu planinskim putevima, slijetanjem na najbliže aerodrome, čamcima... To su: Andora, Monako, Lihtenštajn, San Marino i Nauru.

Teško je zamisliti da još postoje države koje prkose konvencionalnim načinima transporta. Iako živimo u modernom vremenu, gdje je prevoz avionima tako praktična stvar, ovih pet država nemaju aerodrome, mada su veoma posjećene kao turističke destinacije.

Zračni prostor ovih država nema buku nastalu od zvuka aviona, kao ni zagađenja zraka od mlaznjaka.

Andora

Andora, država smještena između Francuske i Španije na Pirinejima, nema svoj aerodrom. Kneževina je poznata po svojim živopisnim pejzažima, jedna od popularnih turističkih destinacija. U Andoru stižete vožnjom kroz prelijepe planinske predjele i šarmantna sela.

Monako

Monako je dom najvećeg broja bogatih ljudi, ali ovaj mali grad-država na francuskoj rivijeri nema aerodrom. Uprkos glamuroznoj reputaciji, posjetioci često stižu helikopterom ili jahtom.

Najbliži aerodrom je u Nici, u Francuskoj.

Lihtenštajn

Lihtenštajn, kneževina smještena između Švajcarske i Austrije, poznata je po svojim srednjovjekovnim zamkovima i alpskom pejzažu. Bez aerodroma u okviru svojih granica, posjetioci obično stižu preko susjednih zemalja, uživajući u slikovitim vožnjama vozom ili u opuštenoj vožnji kroz zadivljujuću dolinu Rajne.

San Marino

San Marino, država na vrhu vijugavog planinskog vijenca nalazi se u sjevernoj Italiji. Jedna je od najstarijih republika na svijetu, na UNESCO-ovoj je listi svjetske baštine.

Turisti u posjetu ovoj državi stižu koristeći aerodrome u Bolonji ili Riminiju.

Nauru

Nauru se nalazi u Tihom okeanu i najmanja je otočna država. Kako nema aerodrom, posjeta ovom otoku prava je avantura. Putnici obično stižu brodom ili čarter letovima iz obližnjih zemalja, Australije ili Fidžija.