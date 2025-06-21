Travel bloger obišao Balkan, ali jednu zemlju nikako ne preporučuje: Cijene divljaju

Holandski travel bloger Luk Patrik Hogmod više puta je posjetio Balkan, a na društvenim mrežama se predstavlja kao "stručnjak" za putovanja po Evropi. U nedavnom videu naveo je pet zemalja u kojima, kako kaže, više ne bi ljetovao.

Na prvo mjesto liste stavio je Hrvatsku, uz objašnjenje zašto.

"Nevjerovatno je lijepa, ali takođe nevjerovatno skupa tokom ljeta. Nije vrijedna tih cijena", naveo je.

"Bolje ljetujte u Crnoj Gori"

"Da, zadivljujuća je. Kristalno čista voda, drevni gradovi, ostrva kao iz snova. Ali ljeti? Cene divljaju, gužve preplave obalu i jednostavno više ne izgleda vrijedna tog novca. Bolje ljetujte u Crnoj Gori", poručio je svojim pratiocima.

Kada je riječ o drugim destinacijama s liste – Španija mu je bila pretopla, pa je rekao da nije ni izlazio iz smještaja sve do sedam uveče. U Finskoj nije mogao da spava zbog komaraca, dok ga je Italija razočarala zbog prevelikog broja turista. Na listi se našla i Belgija, za koju je rekao da mu se jednostavno ne sviđa – ni ljeti, ni zimi, nikada.

"Ovo za Hrvatsku je 100% tačno"

Njegov video izazvao je reakcije u komentarima – mnogi su se složili, a neki podijelili i svoja iskustva.

"Ovo za Hrvatsku je 100% tačno", "Hrvatska je stvarno skupa", "U Hrvatskoj i Crnoj Gori ljeti je krcato, a cijene su lude u obje zemlje. Iskreno, ja bih izbjegavao većinu mjesta u južnoj Evropi do septembra", "Možda si malo previše pesimističan", neki su od komentara ispod videa.

Najviše mu se svidio Zadar

Inače, Luk je ranije objavio video u kojem je podijjelio utiske sa putovanja po Hrvatskoj. Tada je posjetio Dubrovnik, Split, Zadar i Pulu, a najviše mu se svidio Zadar, i objasnio je zašto.

"Hrvatska je jedna od najlepših i najpopularnijih zemalja na svijetu. Kao neko ko više voli mir i tišinu na putovanjima, nije ni čudo što mi Hrvatska nije među apsolutnim favoritima u Evropi, ali ipak sam imao relativno lijepo iskustvo", rekao je.

Osim Hrvatske, bloger je posjetio i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, a nasmijao je mnoge videom u kojem je otkrio koje su to "zabranjene teme" na Balkanu, prenosi B92.