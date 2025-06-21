"Avaz" u Barseloni: Ljeto uz direktne letove, povoljan smještaj i mediteranski šarm

Prvog dana ljeta "Avazova" turistička patrola doputovala je Barselonu. Jednu od top evropskih, ali i svjetskih turističkih destinacija, Bosancima i Hercegovcima koji žive u domovini postala je pristupačnija od 3. aprila ove godine kada je uspostavljena direktna avionska linija Sarajevo - Đirona (Girona).

Autobus ili voz Đirona, ili kako na španskom Herona, udaljena je od Barselona oko 100 kilometara, što je sat i po putovanja automobilom, sat i po-dva sata autobusom ili 45 minuta brzim vozom. Najjeftiniji način odlaska iz Đirone do Barselone je korištenje autobusa. Dvije glavne autobuske kompanije koje povezuju ova dva grada su Sagales i ALSA, a karte je moguće kupiti online, na autobuskoj stanici, na aerodromu ili putem mobilne aplikacije. Cijene autobuske karata se obično kreću od 10 do 15 eura po osobi, s tim da mogu biti i jeftinije ukoliko unaprijed rezervišete…

Druga opcija za prijevoz iz Đirone do Barselone je brzi voz. Renfe nudi brze vozove (AVE ili Avant), a putovanje traje od 40 do 45 minuta. Cijena karte zavisi od voza i vremena rezervacije i kreće se od 10 do 20 eura u jednom smjeru. Međutim, treba znati i to da je prebacivanje vozom komplikovaniji način prijevoza iz Đirone do Barcelone od autobuskog saobraćaja, jer "busevi" kreću direktno sa aerodroma u Đironi. A da biste se na spomenutoj relaciji prevezli vozom morate prvo naći prijevoz od aerodroma do željezničke stanice u Đironi. Udaljenost je oko 12 kilometara, tako da za tu relaciju morate koristiti autobus ili taksi. Mediteranski biser Prestonica Katalonije i jedan od najživopisnijih gradova Španije i predstavlja savršenu destinaciju za proljetnje ili junsko putovanje (zbog vremenskih prilika, odnosno toplog ljeta). Ovaj mediteranski biser očarava posjetioce jedinstvenom kombinacijom bogate historije, fascinantne arhitekture, moderne umjetnosti i živopisne gastronomske scene.

- Od monumentalnih djela slavnog arhitekte Antonija Gaudija, poput nedovršene bazilike Sagrada Familia, do slikovitih uličica Gotičke četvrti koje otkrivaju viševjekovnu historiju – Barcselona nudi nezaboravno iskustvo za svakog putnika - piše putolovac.com. U proljeće, kada grad procvjeta pod prijatnim mediteranskim suncem, a gužve još nisu dostigle ljetnji vrhunac, Barselona postaje idealna destinacija. Cijene smještaja u Barseloni tokom proljeća obično su 15-20 posto niže nego tokom vrhunca ljetnje sezone, a turistički objekti i atrakcije rade punim kapacitetom, bez pretrpanosti koja otežava uživanje u njima u ljetnoj top sezoni... Kada je u pitanju smještaj u Barseloni, tu imete širok spektar opcija, od luksuznih hotela do pristupačnih apartmana i hostela, koji su raspoređenih po različitim četvrtima, a svaka sa svojim posebnim karakterom. Prosječne cijene hotelskog smještaja za dvije osobe, prema podacima s Booking.com platforme, tokom proljeća (mart-maj) kreću se u sljedećim rasponima: Luksuzni hoteli (5*): 180€-350€ po noćenju, Hoteli više kategorije (4*): 120€-200€ po noćenju Standardni hoteli (3*): 80€-130€ po noćenju Budžetski hoteli (2*): 60€-90€ po noćenju Hosteli i guesthouse objekti: 25€-60€ po noćenju za dvije osobe. A u top ljetnoj sezoni, podsjećamo, cijene su više za 15 ili 20 posto. Cijene u restoranima Cijene obroka u restoranima su, ako ih upoređujemo sa onim u našem glavnom gradu ili crnogorskom i hrvatskom primorju, pristupačne. Otprilike kao u našem glavnom gradu. Kreću se od 12 do 18 eura po osobi, a malo dalje od centra Barselone može se večerati i za 8 eura. Naravno, u elitnim restoranima je "druga priča...