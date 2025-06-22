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KORISNI SAVJETI

Želite izbjeći peglanje na odmoru: Uz ove trikove odjeća se neće izgužvati u koferu

Donosimo nekoliko jednostavnih trikova za pakovanje kojima možete ubrzati cjelokupan proces

Pakovanje kofera. Infobijeljina.com

I. P.

22.6.2025

Pakovanje za putovanje često može biti nezgodno. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova za pakovanje možete ubrzati cjelokupan proces.

Trik koji će vas spriječiti da se prepakujete

Nošenje istih predmeta ili njihovo kombiniranje za dan i za večer olakšava pakovanje. Također, preporučuje se da unaprijed pripremite svoju odjeću u zavisnosti od događaja koje ste planirali.

„Metoda 333“

"Metoda 333“ se sastoji od odabira triju predmeta iz svake kategorije odjeće (gornji dio, donji dio i cipele) i njihovo kombiniranje na različite načine. 

Trik koji će spriječiti odjeću da se izgužva, ali i uštedjeti prostor

Odjeću umotajte kako biste uštedjeli prostor i spriječili njeno gužvanje. Umotavanje odjeće u odnosu na savijanje najbolje je kada je riječ o sprečavanju gužvanja.

# ODJEĆA
# KOFER
# PUTOVANJA
# LIFESTYLE
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