Nargila skuplja od ručka: Evo koliko košta “šiša” u BiH, a koliko u Albaniji

Nargila je u posljednjoj deceniji postala mnogo više od obične navike – ona je društveni ritual, način opuštanja i nezaobilazan dio večernjih izlazaka, kako u Sarajevu, tako i na popularnim turističkim destinacijama poput Drača u Albaniji.

Cijena varira

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, cijena nargile zavisi od lokacije i ambijenta. U srcu Baščaršije, gdje se spajaju tradicija, turizam i živahni gradski ritam, nargila se u većini lokala naplaćuje između 10 i 12 KM. Viša cijena često uključuje i atmosferu starogradske jezgre, s pogledom na kaldrmu i arhitektonsko naslijeđe.

Međutim, kako se udaljavamo od centra, cijene postaju pristupačnije. U kvartovima poput Grbavice, Čengić Vile, Alipašinog Polja ili Dobrinje, moguće je pronaći nargilu za 8 KM, a nerijetko i niže u sklopu posebnih dnevnih ponuda.

Kvalitet usluge i okusa nerijetko ne zaostaje za onim iz centra, što dodatno utječe na popularnost ovih lokacija.

Dim uz more

Drač, kao jedno od najposjećenijih ljetovališta Sarajlija, nudi drugačije iskustvo kada je riječ o nargilama. Većina ugostiteljskih objekata uz obalu nudi ih u sklopu večernjeg programa ili lounge zona. Cijena nargile u prosjeku iznosi oko 2000 albanskih leka, što je približno 32 konvertibilne marke.

Međutim, razlika u samoj nargili u odnosu na onu u Sarajevu, skoro da i ne postoji. Dok kada je riječ o okusima koji se stavljaju u samu nargilu, Sarajevo prednjači po raznolikosti, ali i kvaliteti istih.

Međutim, jasno je da se nargila u Draču plaća prvenstveno zbog lokacije i turističkog karaktera mjesta.

Razlika u cijeni nargila između Sarajeva i Drača je značajna. Dok u Sarajevu nargila ostaje pristupačno urbano zadovoljstvo, u Albaniji ona postaje luksuzan dodatak ljetnom ambijentu.