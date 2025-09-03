Kimolos: Grčki otok s najbistrijom vodom na svijetu

Kimolos, grčki otok koji se nalazi sjeverno od Milosa u Egejskom moru, proglašen je mjestom s najbistrijom vodom na svijetu.

Naime, američka turistička agencija "Florida Panhandle" objavila je svoju listu plaža s najčistijom vodom na svijetu. Da bi došla do rezultata, agencija je prvo napravila početnu listu od 50 plaža širom svijeta koje su najbolje ocijenjene na turističkim sajtovima.

Zatim su izračunali ocjenu svake plaže na osnovu procenta recenzija koje spominju izraz „čista voda“. Ukupno je analizirano više od 2,4 miliona recenzija.

Plaža Prasa na 1. mjestu

Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka, plaža Prasa na Kimolosu u Grčkoj ima najbistriju vodu na svijetu.

Na listi su se našle i druge grčke plaže – drugo mjesto zauzela je plaža Genadi na Rodosu, a slijede tajlandski zaliv Pileh, plaža Agios Dimitrios na grčkom kopnu i plaža Agia Ana na otoku Naksos, čime se zaokružuje prvih pet.

Plaža Prasa, koja se nalazi na sjeveroistočnoj obali Kimolosa, prekrivena je finim bijelim pijeskom i oblucima, s mirnim i plitkim morem idealnim za kupanje i opuštanje.

Ostale plaže na Kimolosu

Otok Kimolos se može pohvaliti i brojnim drugim prelijepim plažama, od kojih svaka ima svoj jedinstveni karakter. Neke koje vrijedi posjetiti su:

Plaža Aliki: Dugačka pješčana plaža s plitkom vodom, idealna za porodice s malom djecom.

Plaža Mavrospilija: Pejzažna plaža s crnim vulkanskim pijeskom i dramatičnim stijenama, savršena za miran bijeg od gužve.

Plaža Bonaca: Mala, skrovita uvala s kristalno čistom vodom, popularna za ronjenje i snorkeling.

Plaža Agios Georgios (poznata i kao plaža Psati): Pješčana plaža s tirkiznim morem i zlatnim pijeskom, pruža zadivljujuće poglede.

Zahvaljujući vulkanskom tlu, otok Kimolos ima jedinstven pejzaž, a posjetioci mogu vidjeti zanimljive geološke formacije kao što je „Skiadi“ – ogromna stijena u obliku pečurke.



