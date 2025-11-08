Recept koji morate probati: Savršeni medenjaci čiji se miris širi kuhinjom

Medenjaci su prava čarolija za vrijeme praznika jer su mirisni, slatki i puni topline koja nas vraća u djetinjstvo.

Bilo da ih pečete kod kuće ili kupujete, ovi začinjeni kolačići osvajaju ukusom i aromom.

Recept za medenjake je jednostavan i kako se praznici budu približavali, stalno ćete ih praviti.

Sastojci za medenjake:

2 jajeta

2 kašike meda

50 g putera

400 g brašna

150 g šećera u prahu

kašičica sode bikarbone

kašičica mljevenog cimeta i anisa u razmjeri 50/50 (ili gotov začin za medenjake)

izrendana korica od pola limuna.

Priprema medenjaka:

Pomiješajte šećer u prahu, brašno, sodu bikarbonu i začine, pa sve prosijte kroz sito i ostavite sa strane.

U šerpicu sipajte puter i med, pa ih miješajte na tihoj vatri sve dok se ne rastope i sjedine, a onda ostavite sa strane da se smjesa prohladi. Dodajte jaja, pa sve sjedinite sa brašnom, šećerom u prahu, sodom bikarbonom i začinima.

Dobro operite limun, pa izrendajte koricu od polovine citrusa i dodajte u tijesto. Mijesite dok tijesto ne postane sasvim glatko, pa ga uvijte u prozirnu foliju i ostavite da odstoji na hladnom mjestu barem 48 sati (može i duže).

Kad riješite da pečete medenjake, izvadite tijesto iz frižidera, razvaljajte ga oklagijom, pa čašicom ili modlom vadite medenjake i poredajte ih na tepsiju obloženu pek-papirom. Pecite na 180 stepeni dok ne porumene. Imajte na umu da su medenjaci veoma brzo gotovi, ali isto tako i da, ako samo minut duže ostanu u vreloj rerni, mogu da se prepeku, pa neće biti ukusni.

Sačekajte da se medenjaci ohlade, pa ih prebacite u limenu kutiju sa poklopcem. Medenjaci su spremni za jelo.