Brz i jednostavan recept: Rafaelo kuglice savršenog okusa

Rafaelo kuglice već godinama uživaju status omiljene slatke poslastice širom svijeta. Njihova nježna kombinacija sastojaka oduševljava sve sladokusce, a posebno kada ulazimo u period posta i vrijeme slava, možemo pripremiti i posnu verziju ovih ukusnih, malih, bijelih kuglica. Recept za rafaelo kuglice je jednostavan i zahtijeva samo malo truda.

Sastojci za rafaelo kuglice:

150 g kokosa

200 g šećera u prahu

250 g margarina

170 ml bademovog mlijeka

15 lješnjaka ili badema

Priprema:

Mikserom pjenasto umutite margarin koji je prethodno odstajao na sobnoj temperaturi, zajedno sa šećerom u prahu. Zatim postepeno dodajte bademovo mlijeko, a na kraju i kokos.

Malo promiješajte i rukom dok se smjesa ne sjedini. Kada dobijete kompaktnu masu, uzimajte male dijelove i formirajte kuglice.

Oblikujte ih između dlanova, a u sredinu svake kuglice stavite po jedan lješnjak ili badem, u zavisnosti od toga što više volite. Zatim svaku kuglicu uvaljajte u preostali kokos i dobro ih ohladite u frižideru prije posluživanja.