SEZONSKI DESERT

Mousse od kestena i čokolade: 10 minuta do savršenstva

Bogat, s toplim aromama kestena i ruma ovaj mousse s malo šlaga i ukrasa izgledat će kao iz časopisa

I. P.

10.11.2025

Ako tražite savršen sezonski desert koji je gotov za tren, a izgleda i ima okus kao da ste ga pripremali satima, mousse od kestena i čokolade upravo je takav.

Bogat, s toplim aromama kestena i ruma i neodoljivom bazom od čokolade… s tek malo šlaga i ukrasa izgledat će kao iz časopisa.

Sastojci

285 ml vrhnja za šlag, istučenog + 145 ml vrhnja za šlag, istučenog, za posluživanje

200 g tamne čokolade, otopljene

250 g kesten-pirea

2 kašike tamnog ruma

kuhani ili kandirani kesteni ili komadići čokolade, za ukras, po želji

Priprema

Istucite vrhnje u šlag.

Otopite čokoladu i umiješajte je u kesten-pire. Dodajte rum, promiješajte i pomiješajte sve sa šlagom.

Kašikom rasporedite u šest čaša.

Istucite preostalo vrhnje za šlag i dodajte ga po malo na vrh moussea u svakoj čaši.

Ohladite u frižideru dok se ne stisne, barem pola sata.

Ukrasite po želji i poslužite.

