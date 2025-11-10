Mousse od kestena i čokolade: 10 minuta do savršenstva

Ako tražite savršen sezonski desert koji je gotov za tren, a izgleda i ima okus kao da ste ga pripremali satima, mousse od kestena i čokolade upravo je takav.
Bogat, s toplim aromama kestena i ruma i neodoljivom bazom od čokolade… s tek malo šlaga i ukrasa izgledat će kao iz časopisa.
Sastojci
285 ml vrhnja za šlag, istučenog + 145 ml vrhnja za šlag, istučenog, za posluživanje
200 g tamne čokolade, otopljene
250 g kesten-pirea
2 kašike tamnog ruma
kuhani ili kandirani kesteni ili komadići čokolade, za ukras, po želji
Priprema
Istucite vrhnje u šlag.
Otopite čokoladu i umiješajte je u kesten-pire. Dodajte rum, promiješajte i pomiješajte sve sa šlagom.
Kašikom rasporedite u šest čaša.
Istucite preostalo vrhnje za šlag i dodajte ga po malo na vrh moussea u svakoj čaši.
Ohladite u frižideru dok se ne stisne, barem pola sata.
Ukrasite po želji i poslužite.