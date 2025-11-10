Recept za najmekše palačinke sa tikvom

Tajna savršeno mekanih palačinki s tikvom leži u pravom omjeru sastojaka.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

2 kašičice cimeta

1 kašičica mješavine začina za pitu od tikve

1⁄2 kašičice soli

285 g pirea od tikve (iz konzerve ili domaći)

70 g smeđeg šećera

1 jaje

45 ml biljnog ulja (ili otopljenog maslaca)

360 ml punomasnog mlijeka

150 g komadića čokolade ili sjeckanih oraha.

Priprema:

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, mješavinu začina i so. U blender stavite pire od tikve, smeđi šećer, jaje, ulje i mlijeko. Blendajte na visokoj brzini oko 45 sekundi dok smjesa ne postane potpuno glatka. Ako nemate blender, sve sastojke možete snažno umutiti žicom u zasebnoj zdjeli.

Sjedinite mokre sastojke i suhe i lagano miješajte kašikom dok se ne sjedine. Ključno je ne miješati previše – nekoliko grudvica je sasvim u redu. Pretjerano miješanje razvija gluten u brašnu, što rezultira žilavim, a ne mekanim palačinkama. Ako dodajete komadiće čokolade ili orahe, lagano ih umiješajte.

Ostavite smjesu da odstoji 5-10 minuta. Ovo vrijeme omogućuje prašku za pecivo i sodi bikarboni da počnu djelovati, stvarajući mjehuriće zraka koji će palačinkama dati prozračnost. Primijetit ćete da će smjesa postati gušća.

Zagrijte tavu ili ploču za pečenje na srednje jakoj vatri (oko 190°C). Lagano je premažite maslacem ili uljem. Sipajte oko 60 ml smjese. Pecite 2-3 minuta s jedne strane. Okrenite i pecite još 1-2 minuta s druge strane dok ne postane zlatno-smeđa.