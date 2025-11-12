Čokoladne kikiriki puter štanglice gotove za 10 minuta

Ako volite spoj čokolade i kikiriki putera, ove štanglice su prava poslastica za vas! Ne zahtijevaju pečenje, prave se brzo i lako, a rezultat je bogat, kremast desert koji se topi u ustima.

Potrebno vam je samo pet sastojaka i desetak minuta da ih spremite. Ostatak posla odradi frižider. Idealne su kada želite nešto slatko, a nemate volje da uključujete rernu.

Ove štanglice su savršene uz kafu, za dječije rođendane ili kao slatka energija tokom dana. Čuvajte ih u frižideru i uživajte u svakom zalogaju!

Vrijeme pripreme je 10 minuta + 2 sata hlađenja.

Sastojci:

1 šolja (226 g) neslanog putera, otopljenog i blago prohlađenog

1 1⁄2 šolja (396 g) kremastog kikiriki putera, podijeljeno

1 3⁄4 šolja (210 g) šećera u prahu

2 šolje (240 g) mljevenih keksa (graham ili petit beurre)

1 1⁄2 šolja (270 g) čokoladnih kapljica (poluslatkih ili mliječnih)

Priprema:

Obložite kvadratni kalup (20x20 ili 23x23 cm) papirom za pečenje ili aluminijskom folijom.

U velikoj posudi pomiješajte otopljeni puter i 11⁄4 šolje (330 g) kikiriki putera. Mikserom na srednjoj brzini (ili ručno) dobro sjedinite smjesu.

Ubacite šećer u prahu i mutite dok se potpuno ne sjedini, pa dodajte mljeveni keks i špatulom sve ujednačite. Dobijenu smjesu prenesite u pripremljeni kalup i ravnomjerno rasporedite. Stavite u frižider dok pravite glazuru.

U posudi pogodnoj za mikrotalasnu pomiješajte čokoladne kapljice i preostali dio 1⁄4 šolje (66 g) kikiriki putera. Zagrijavajte na 100 posto snage u intervalima od 30-40 sekundi, miješajući između svakog.

Kada ostane samo par komadića čokolade, dobro promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.

Prelijte čokoladnu glazuru preko baze od kikiriki putera i poravnajte površinu. Ohladite najmanje dva sata, zatim izvadite iz kalupa i isijecite na štanglice.