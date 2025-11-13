Minjoni s čokoladom i mandarinama uz dodatak pistacija: Rapsodija okusa

Sezona je citrusa, a mnogi najviše vole mandarine zbog njihovog predivnog okusa i mirisa. Sada je pravo vrijeme da ih iskoristite i za deserte - od njih možete napraviti marmeladu koju ćete dodavati u razne kolače, ali i razne druge kolače u kojima će okus mandarina najbolje doći do izražaja. Kad je kombinirate s čokoladom i pistacijama, dobijate vrhunske deserte kojima niko ne može odoljeti.

Zato vam donosimo recept za minjone s čokoladom i mandarinama uz dodatak pistacija.

Sastojci

Za tijesto:

150 g omekšalog putera

80 g šećera u prahu

3-4 kapi arome vanilije

1 prstohvat soli

220 g brašna

Za nadjev:

100 g čokolade za kuhanje

150 g mliječne čokolade

1 kašika putera

50 g nasjeckanih pistacija

150 g kandirane mandarine

Priprema

Umutite šećer u prahu i aromu vanilije uz dodatak malo soli pa s brašnom umijesite tijesto. Razvaljajte ga na pobrašnjenoj površini u pravougaonik debljine pet milimetara. Premjestite ga na pleh obložen pek-papirom i pecite 12 minuta na 220 Celzijusovih stepeni.

Izvadite ga i pustite da se ohladi. Mliječnu čokoladu i čokoladu za kuhanje rastopite na pari s kašikom putera. U otopljenu čokoladu dodajte pistacije i kandirane mandarine. Razmažite po tijestu i ukrasite sjeckanim pistacijama.