RECEPT

Klasična pileća supa postaje neprepoznatljiva uz samo jedan sastojak

A. O.

13.11.2025

Pileća supa s đumbirom i povrćem savršen je izbor kad ste bolesni, ali i kad jednostavno želite nešto toplo, mirisno i okrepljujuće.

Pileća supa je provjereni klasik kad god nas uhvati prehlada ili jednostavno trebamo tanjir topline.

Ova verzija ide korak dalje, svjež đumbir daje dodatnu aromu, laganu pikantnost i poznata svojstva jačanja imuniteta. U kombinaciji s korjenastim povrćem, dobivate obrok prepun okusa i hranjivih sastojaka, spreman za manje od sat vremena.

U ovaj recept ide prethodno kuhana piletina, što dodatno skraćuje vrijeme pripreme – idealno kad ste umorni ili nemate puno vremena.

Ako imate ostatke pečene piletine, samo ih usitnite. Možete i unaprijed skuhati pileća prsa ili zabatke pa koristiti to meso, a možete i kuhati na tradicionalni način zajedno s ostalim sastojcima.

Sastojci (za 6 porcija):

2 kašike maslinova ulja

1 manji luk, nasjeckan

3 kašike svježeg naribanog đumbira (komad od oko 12 cm)

3 čena češnjaka, sitno nasjeckana

2 pakiranja pilećeg temeljca s manje soli (2 × 950 ml)

2 srednja pastrnjaka, oguljena i narezana (oko 2 šalice)

1 srednja repa, oguljena i narezana (oko 1,5 šalica)

2 srednje mrkve, oguljene i narezane (oko 2 šalice)

2 stabljike celera, tanko narezane (oko 1 šalica)

3/4 kašičice soli

4 šoljice usitnjene kuhane piletine (od otprilike 1,2 kg pečene piletine)

1/2 šoljice smrznutog graška

6 mladih lukova, tanko narezanih (oko 1 šalica), podijeliti na dva dijela.

Priprema:

U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri, dodajte luk, češnjak i đumbir te kratko dinstajte 1–2 minute, dok ne zamirišu. 

Zatim ulijte pileći temeljac, dodajte pastrnjak, mrkvu, celer, repu i pola kašičice soli, pustite da zavri, smanjite vatru i kuhajte 15–20 minuta, dok povrće ne omekša. 

Potom umiješajte usitnjenu piletinu, grašak i većinu narezanog mladog luka te kuhajte još 3–4 minute, dok se sve ne zagrije. 

Na kraju juhu pospite preostalim mladim lukom, prenosi Tportal.

