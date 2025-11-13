Klasična pileća supa postaje neprepoznatljiva uz samo jedan sastojak

Pileća supa s đumbirom i povrćem savršen je izbor kad ste bolesni, ali i kad jednostavno želite nešto toplo, mirisno i okrepljujuće.
Pileća supa je provjereni klasik kad god nas uhvati prehlada ili jednostavno trebamo tanjir topline.
Ova verzija ide korak dalje, svjež đumbir daje dodatnu aromu, laganu pikantnost i poznata svojstva jačanja imuniteta. U kombinaciji s korjenastim povrćem, dobivate obrok prepun okusa i hranjivih sastojaka, spreman za manje od sat vremena.
U ovaj recept ide prethodno kuhana piletina, što dodatno skraćuje vrijeme pripreme – idealno kad ste umorni ili nemate puno vremena.
Ako imate ostatke pečene piletine, samo ih usitnite. Možete i unaprijed skuhati pileća prsa ili zabatke pa koristiti to meso, a možete i kuhati na tradicionalni način zajedno s ostalim sastojcima.
Sastojci (za 6 porcija):
2 kašike maslinova ulja
1 manji luk, nasjeckan
3 kašike svježeg naribanog đumbira (komad od oko 12 cm)
3 čena češnjaka, sitno nasjeckana
2 pakiranja pilećeg temeljca s manje soli (2 × 950 ml)
2 srednja pastrnjaka, oguljena i narezana (oko 2 šalice)
1 srednja repa, oguljena i narezana (oko 1,5 šalica)
2 srednje mrkve, oguljene i narezane (oko 2 šalice)
2 stabljike celera, tanko narezane (oko 1 šalica)
3/4 kašičice soli
4 šoljice usitnjene kuhane piletine (od otprilike 1,2 kg pečene piletine)
1/2 šoljice smrznutog graška
6 mladih lukova, tanko narezanih (oko 1 šalica), podijeliti na dva dijela.
Priprema:
U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri, dodajte luk, češnjak i đumbir te kratko dinstajte 1–2 minute, dok ne zamirišu.
Zatim ulijte pileći temeljac, dodajte pastrnjak, mrkvu, celer, repu i pola kašičice soli, pustite da zavri, smanjite vatru i kuhajte 15–20 minuta, dok povrće ne omekša.
Potom umiješajte usitnjenu piletinu, grašak i većinu narezanog mladog luka te kuhajte još 3–4 minute, dok se sve ne zagrije.
Na kraju juhu pospite preostalim mladim lukom, prenosi Tportal.