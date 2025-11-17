RUČAK S PET ZVJEZDICA

Fantazija od pilećih fileta i gljiva: Senzacija na tanjiru

Odlična preporuka za veoma ukusni ručak kad hoćete nekoga da impresionirate

Pileći fileti s gljivama. Najbolji-recepti.com

I. P.

17.11.2025

Mnogo je recepata za jela od pilećih fileta, ali ovaj s gljivama je odlična preporuka za veoma ukusni ručak kad hoćete nekoga da impresionirate.

Sastojci

6 pilećih fileta

1 glavica crnog luka

peršun

6 krugova dimljenih pilećih prsa

500 grama svježih šampinjona

200 mililitara kisele pavlake

6 tankih parčadi kačkavalja

2 kašike brašna

2 čehna bijelog luka

1 kašika vegete

ulje

so

mljeveni crni biber

Priprema

Pileće filete posolimo, pobiberimo, istanjimo kuharskim čekićem te na svaki stavimo parče kačkavalja i dimljenih pilećih prsa. Uvijemo šnicle u rolate, učvrstimo čačkalicama i pržimo u tavi na zagrijanom ulju.

Ispržene rolate izvadimo iz tave, a na preostaloj masnoći pržimo sitno isječen crni luk. Šampinjonima odsiječemo drške, isiječemo na listove i kada luk omekša dodamo ih u tavu.

Alatkom izgnječimo čehna bijelog luka i dodamo ih u tavu, posolimo, pobiberimo i promiješamo. Rolatima odstranimo čačkalice, isiječemo na parčad i poredamo u nauljenu vatrostalnu posudu. Kada se šampinjoni isprže, dodamo brašno, sipamo 200 mililitara vode, dodamo vegetu, kiselu pavlaku, promiješamo i sadržinu iz tave dodamo u vatrostalnu posudu. Nanesemo sitno isječen peršun, stavimo posudu u rernu i pečemo 40 minuta na 200 Celzijusovih stepeni.

